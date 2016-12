165 de bursieri Erasmus la Universitatea Maritimă

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea Maritimă din Constanța a beneficiat, în anul universitar 2007-2008, de burse de plasamente pentru 165 de studenți, prin programul ERASMUS. Astfel, se pune accent pe asigurarea recunoașterii academice a perioadei de practică efectuate. Pentru a candida la acest program, studenții trebuie să fie înmatriculați la forma de învățământ de lungă durată, la cursuri de zi, să fi absolvit primul an de studiu, să nu mai fi beneficiat de un alt program de mobilitate Erasmus, și să aibă cetățenia română sau a unui stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, candidatul va trebui să probeze că are carnet de marinar, că poate comunica în limba engleză și că are un nivel de cunoștințe de specialitate corespunzător scopului didactic al plasamentului. ERASMUS face parte din programul comunitar în educație Lifelong Learning Programme și cuprinde acțiuni destinate cooperării europene în domeniul învățământului superior. (V.P.)