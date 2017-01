16 proiecte educaţionale constănţene poartă girul Ministerului Educaţiei

16 proiecte educaționale constănțene poartă girul Ministerului Educației

Pentru a impresiona viitorii participanți, mult prea multe evenimente își arogă titulatura de „naționale“, cu toate că ele capătă acest statut abia după ce au fost recunoscute în Calendarul național al activităților extracurriculare, aprobat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Recent aprobat, acest calendar se află postat pe site-ul ministerului și cu surprindere am constatat că din Constanța figurează destul de multe proiecte, unele dintre ele chiar cu finanțare… ministerială. Așadar, la capitolul acțiuni naționale „cultural-artistice”, am găsit Școala generală „Grigore Antipa”, care organizează în luna mai Concursul național de creație plastică și artă fotografică „Terra, planeta mea frumoasă”, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia – Concursul internațional de creație plastică, literatură și fotografie „Copiii și marea” (în luna decembrie), Școala generală „Nicolae Tonitza” Constanța – Expoziție concurs foto „Să cinstim trecutul poporului român” (luna iunie), Școala Specială nr. 1 – Proiectul internațional „Mâini de aur” (luna decembrie), Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” – Concursul național „Cărticica mea de suflet” (luna iunie), Școala „Dan Barbilian” Constanța – Concursul național „Legende, mituri, amintiri” (luna iunie), Palatul Copiilor Constanța – Festivalul național de teatru antic (luna august), Colegiul „Dobrogea” Castelu – Festivalul național de pantomimă (luna iulie), Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” – Festivalul Național de teatru „Aplauze” (luna iunie), Inspectoratul Școlar județean Constanța – Festivalul național de interpretare de muzică ușoară „Fest Remember” (luna noiembrie). La capitolul „Educație civică și protecția mediului” s-au încadrat Școala „Dan Barbilian”, care organizează în luna iunie Concursul național „Ecowatch school guard”, Școala „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar – Concurs național „Detectivi pe urmele… istoriei” (luna iunie). La „Sportiv-turistice”, Școala specială nr. 1 va organiza în luna iulie Concursul național „Special Olimpics”, iar în categoria „Tehnico-științifice” din nou Școala „Dan Barbilian” cu Concursul de rachetomodele „Herman Oberth”, și Palatul Copiilor, cu Concursul național „Electronica azi”, ambele programate în luna iunie. Festivalul organizat de Liceul „Traian“ va fi finanțat de minister Unul dintre aceste proiecte naționale este și Festivalului Național de Film pentru Elevi „Filmmic”, aflat la cea de-a treia ediție, în organizarea Liceului Teoretic „Traian” Constanța, Asociația Young Initiative și Asociația Interaxe. Și la primele două ediții, proiectul a fost inclus în Calendarul Național al Activităților Extrașcolare, de data aceasta, conform declarației prof. Alina Dermengiu, organizator, faptul că se va primi și o oarecare finanțare, demonstrează succesul de care s-a bucurat. „Festivalul se prezintă sub forma unui festival-concurs, în care elevii din toată țara pot realiza scurtmetraje pe o anumită temă de interes social (câte una pentru fiecare ediție). Dacă în primii doi ani tema și, implicit, titlul festivalului a fost «Spune NU violenței în școli», anul acesta s-a decis schimbarea abordării, dând festivalului un titlu permanent (Filmmic), tema aleasă fiind «Implică-te! Nu fi indiferent!». Astfel, organizatorii le propun elevilor să combată prin film educativ indiferența, ignoranța și nepăsarea”. Și pentru că deja s-au primit din țară – Sibiu, Alexandria, Brașov, Pucioasa – materiale filmate, perioada în care se primesc acestea a fost decalată de pe 8 martie pe 2 aprilie. În luna mai, cei care sunt selectați participă la Gala de Premiere și Vizionare ce are loc în municipiul Constanța, cel mai probabil la Casa de Cultură a Sindicatelor, pentru că se dorește o amplificare a manifestării ce se dovedește de maxim interes pentru liceeni. Așadar, participanții vor putea trimite lucrările până la data de 2 aprilie, la sediul Liceului Teoretic „Traian” Constanța, dar pentru mai multe informații suplimentare se poate accesa site-ul oficial al proiectului: www.filmmic.com. De asemenea, echipa de proiect va publica pe acest site toate informațiile relevante și noutățile legate de proiect.