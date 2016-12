150 de tineri angrenaţi în acţiunile „Carnaval“ şi „Sărbătoarea Mamei“

150 de tineri angrenați în acțiunile „Carnaval“ și „Sărbătoarea Mamei“

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în parteneriat cu Fundația Giovanni Bosco, a desfășurat activități ai căror beneficiari au fost mai mult de 150 de tineri. Activitățile au fost intitulate sugestiv „Carnaval” și „Sărbătoarea Mamei”, programul derulat având la bază scenete, dansuri și cântece populare, recitaluri de poezie, puse în scenă de grupul de elevi de la Școala nr. 18 (prof. Gabriela Dumitru), elevii clasei I de la Școala nr. 37 (prof. Laura Dinescu), „Călușarii” de la Grădinița nr. 37 (educatoare Stela Tănase), elevii de la liceul din Năvodari (prof. Lăcrămioara Zăbava), elevii de la Liceul de Industrie Alimentară (prof. Florentina Zamfira) - dansuri și cântece populare, grupul de dans Laura Vicuna al Oratoriului salezian Don Bosco, pregătiți de animatorii Oratoriului, elevii de la after school Don Bosco, clasele V-VIII, pregătiți de prof. Claudia Sârbescu, elevii de la after school Don Bosco clasele I - IV pregătiți de prof. Claudia Sârbescu, grupul de dans Fire Dance al Oratoriului salezian Don Bosco pregătiți de animatorii Oratoriului. „Alături de Fundația Giovanni Bosco am derulat, de-a lungul timpului, o serie de proiecte care și-au găsit rezonanță în rândul copiilor. Proiectele derulate au fost extrem de elaborate, atât copiii, cât și îndrumătorii lor punând foarte mult suflet și dezvoltând evenimente care au încântat, lucru care s-a întâmplat și cu «Sărbătoarea Mamei» și «Carnaval»!”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța.