15 artişti expun la Târgul handmade de Paşti

15 artiști expun la Târgul handmade de Paști

Asociația Handmade România, în parteneriat cu VIVO, organizează, începând de joi, 6 aprilie, ediția de Paști a unui nou eveniment handmade, la care își dau concursul 15 artiști. Vor fi prezentate decorațiuni, articole vestimentare, bijuterii și, evident, aranjamente cu specific de Paști - ouă încondeiate, pictate și multe alte lucruri interesante pentru care merită vizitat târgul.De la președintele Asociației Handmade România, Mihaela Pavlov Piecu, am aflat că, spre deosebire de alte ediții, de data aceasta s-au alăturat noi artiști.„Sunt membri noi ai asociației, care zic eu că vor veni cu un suflu nou, pentru că încercăm ca, de la ediție la ediție, să aducem noutăți”, afirma artistul Mihaela Piecu.Înființată în urmă cu șapte ani, asociația este foarte cunoscută nu numai în rândul artiștilor, dar și pentru gesturile caritabile pe care le-a derulat în această perioadă. O parte din banii câștigați în cadrul evenimentelor de gen sunt donați de către participanți pentru ca, mai apoi, să poată fi oferite în școlile din sate pachete de Paști sau de Crăciun.„Anul trecut, de Paști am fost în comuna Independența, dar am susținut și secția de terapie de la Spitalul «Marie Curie» din București, unde am donat inclusiv lenjerii de pat din materiale cumpărate de noi, pe care le-am brodat apoi în atelier. Anul acesta, intenționăm să trimitem la Sibiu pachete cu încălțăminte”, a mai adăugat același artist.