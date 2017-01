13 elevi constănţeni în cursa pentru Olimpiada Internaţională de Limba Turcă

13 elevi constănțeni în cursa pentru Olimpiada Internațională de Limba Turcă

În perioada 15-30 iunie, la Ankara va avea loc cea de-a IX-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Limba Turcă, la care participă elevi din peste 120 de țări. Astăzi, la Opera Națională din București, elevii Liceului Internațional de Informatică din Constanța vor participa, împreună cu colegii lor din țară, la concursul pentru calificările la nivel național a Olimpiadei Internaționale de Limba Turcă. Cei 13 elevi constănțeni care s-au calificat la această competiție de mare anvergură se pregătesc intens de la începutul anului școlar: au frecventat clubul de limba turcă, au participat la o excursie la Istanbul în octombrie și la două tabere de pregătire la București, împreună cu profesorii Sedat Can, Semuran Memet, Hulya Cabas și Ummugulsum Acar. Cassandra Gorcea (clasa a VI-a), Sabina Vâlcu-Szeszermann (clasa a IX-a) și Flora Lina Schenk (clasa a IX-a) vor participa la categoria „cântec”; Alaa Alzaitri (clasa a IX-a) și Cristian Szabo (clasa a IX-a) se vor întrece la categoria „poezie”, iar colegii lor, Ion Radu și Victor Vodă (clasa a IX-a), își vor etala talentele actoricești la categoria „talente speciale”. Yusuf Chaar (clasa a VIII-a), Adrian Nicolae (clasa a IX-a), Beatrice Moldovan (clasa a IX-a) și Eliza Gabor (clasa a X-a) vor participa la categoria „vorbire”, iar Halime Akyol (clasa a VI-a) și Shifanur Dokuyucu (clasa a VII-a) vor participa la categoria „vorbire în limba maternă”. Câștigătorii primului loc la fiecare categorie se vor califica pentru etapa finală de la Ankara. De asemenea, ei vor primi un premiu de 500 lei fiecare, în timp ce ocupanții locurilor II vor primi câte 350 lei, ocupanții locurilor III vor primi câte 250 lei, iar ocupanții locurilor IV vor primi câte 100 lei. Anul trecut, România a câștigat pentru prima dată medalia de aur la categoria „cântec” prin elevul Lucian Zamfir (clasa a XI-a), iar în 2009, țara noastră, tot prin echipa Liceului Internațional de Informatică din Constanța, a câștigat locul I la prezentarea standului fiecărei țări.