118 participanţi la Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori

La Constanța

118 participanți la Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori

Pentru a doua oară în acest an, Constanța va fi gazda, în perioada 14-19 iulie, a unei noi olimpiade de nivel național, după cea de Matematică, desfășurată în luna aprilie la Li-ceul „Lazăr Edeleanu” din Năvodari.Elevii care și-au anunțat participarea la cea de-a șaptea ediție a Olimpiadei Naționale de Științe pen-tru Juniori au început să sosească încă de vineri, 13 iulie, la Constanța.Competiția, a cărei deschidere va avea loc duminică, 15 iulie, în Aula Magna a Universității „Ovi-dius”, se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, care s-au calificat la etapele jude-țene ale competiției.Potrivit reprezentanților Inspecto-ratului Școlar Județean Constanța, și-au anunțat participarea 118 elevi, din 38 de județe ale țării, care vor fi însoțiți de 38 de profesori. Comisia centrală a olimpiadei este formată din 31 de membri.Județul Constanța este reprezentat la competiția școlară de 10 elevi, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovi-dius” (ambele din Constanța), Școala nr. 1 Valu lui Traian și Școala Castelu.În cadrul Olimpia-dei, elevii vor avea de rezolvat subiecte teoretice și practice la disciplinele biologie, chimie și fizică. Participanții vor fi cazați în căminele studențești aparținând Universității „Ovidius”, iar probele de concurs se vor desfășura la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, în zilele de luni, 16 iulie, și marți, 17 iulie. Subiectul este unic pentru elevii care sunt din clasele a VII-a, a VIII-a și a IX-a și care au excelat la faza județeană a Olimpiadei de Științe pentru Juniori desfășurată în luna mai a acestui an, precum și la olimpiadele de profil.Pe lângă participarea la probele de concurs, participanții la Olimpiadă vor putea vizita și obiectivele de inte-res turistic de pe raza municipiului, unde vor avea intrare liberă.În acest an, manifestarea este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța.