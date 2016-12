"100% jazz and more"

Bucharest International Jazz Competition va aduna în capitală trupe de jazz din Canada, Franța, SUA și Marea Britanie. Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC între primele trei concursuri de jazz din Europa, este desfășurat sub egida EUROPAfest și și-a câștigat locul între evenimentele de gen sonore la nivel mondial.Este apreciat deopotrivă de public, artiști și specialiști. Evenimentul invită publicul la seri memorabile cu jazz de calitate, ritmuri originale, idei îndrăznețe și combinații surprinzătoare. Sub sloganul "100% jazz and more", bucureștenii au ocazia să se bucure de o săptămână dedicată jazz-ului, concertelor, workshop-urilor și jam sessions animate de artiști de pe patru continente, cu background-uri culturale diferite, care se luptă pe scenă pentru câștigarea marelui premiu. Astfel, publicul va vedea cum sună jazz-ul american, alături de cel european, australian și sud-coreean. Cu evenimente internaționale prestigioase în agendă, participanții vor transforma Bucureștiul în capitala jazz-ului mondial.Jazz-ul înseamnă versatilitate și libertate prin excelență, iar EUROPAfest - Bucharest International Jazz Competition promite o adevărată explozie de culoare și energie, susțin organizatorii. Forța pozitivă pe care o generează jazz-ul și proiectele trupelor țin sălile pline de fiecare dată.Evenimentul se va derula la Teatrul Excelsior, Teatrul Odeon, dar și în spații neconvenționale precum Ibis Cafe. Iubitorii de jazz pot afla mai multe informații despre artiști, agendă și bilete pe www.jazzcompetition.ro. În limita locurilor disponibile, studenții vor avea intrare liberă la concerte. Sub sloganul "It's all about live quality music!", EUROPAfest, festivalul care reunește patru genuri muzicale - jazz, blues, pop, clasic -, prezintă în perioada 14 - 23 mai, peste 300 de artiști din 45 de țări. Pe lângă Bucharest International Jazz Competition, agenda sa mai cuprinde Opening Concert - București/ Sibiu, concerte live de jazz, blues, pop și muzică clasică, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, masterclass-uri și workshop-uri.