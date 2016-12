1.900 de ghiozdane donate în judeţul Constanţa

cora ajută școlile de la țară

1.900 de ghiozdane donate în județul Constanța

Ieri, în prima zi a noului an școlar 2013-2014, cora City Park și cora Brătianu din Constanța au donat 1.900 de ghiozdane cu rechizite copiilor de la școlile din Corbu, Costinești, Cumpăna, Agigea și Amzacea în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei „Școlile de la țară”.Am însoțit o echipă a cora City Park la Școala „Gheorghe Lazăr” din Corbu, acolo unde 400 de copii au beneficiat de sprijinul acestui sponsor. Temători, la început, parcă să nu fie certați că desfac ghiozdanele, la îndemnurile învățătoarelor, școlarii au început să exclame de bucurie când au descoperit penarele echipate, culori, caiete, și ce au mai găsit ei pe acolo: „Wow, ce tare!”, „SUUUper!” și tot așa…De altfel, directoarea Vasilica Bică afirma că aceste ajutoare sunt de un real sprijin pentru micuții de la țară, care nu au posibilitățile colegilor de la oraș.Prin această campanie, cora România a donat în prima zi de școală 7.000 de ghiozdane cu rechizite către 43 de școli, numărul de ghiozdane dăruite fiind dublu față de cel de anul trecut.Prezent la festivitatea de la Școala din Corbu, Cristian Năstase, director cora City Park, afirma: „Anul trecut, la prima ediție a acestei campanii desfășurată în localitatea Lumina, am văzut pe chipurile copiilor zâmbete de bucurie. Primeau un mic ajutor pentru un început de școală mai prietenos. Momentul m-a marcat și mai mult datorită lacrimilor din ochii unor copii pentru care poate era primul ghiozdan nou. cora dorește să fie alături de comunitățile locale și să stabilească punți din inimă. Anul acesta s-au alăturat campaniei și colegii de la Brătianu și, împreună, am putut ajuta copiii din cinci localități”.Suma reprezentând contravaloarea totală a ghiozdanelor cu rechizite constituie 2% din vânzările produselor marca cora în luna august, la care s-au adăugat contribuții de la o parte din furnizorii cora.