1.300 de candidaţi înscrişi la concursul de directori de şcoli

E pe bune?

As zice ca actualul ministru este cel putin atipic pentru halul in care arata societatea romaneasca la ora actuala! Cum? Nu mai merge cu pile, cu interventii,cu amanari ca nu e momentul, ca sa mai vedem....la anul si la multi ani? Vrea sa aduca din nou legea in scoli? Doamne ajuta, asa ministru DA! Numai sa nu tina minunea doar trei zile sau trei luni.......Ne e si teama sa credem ca este adevarat.