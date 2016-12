Chibriturile şi butelia, o bombă cu ceas - Imaginile DEZASTRELOR

1

Ceasul de butelie

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE A REGULATORULUI DE GAZ PENTRU BUTELIE - verificati daca filetul interior al regulatorului se potriveste cu filetul robinetului buteliei; - asigurati-va ca robinetul buteliei este inchis; - verificati existenta garniturii, dar si starea a acesteia; - asigurati-va ca furtunul care urmeaza sa fie asamblat la regulator se prezinta in bune conditii de exploatare si de transport a gazului. Presiune de intrare a gazului in regulator: 0.3-7.5 bar Presiune de iesire a gazului din regulator: 20-60 mbar Instalarea regulatorului de presiune Rotiti robinetul buteliei in sens invers acelor de ceasornic numai dupa ce ati asigurat o buna etansare prin utilizarea unei chei (la unele modele nu este livrata) de marime corespunzatoare. Conectati furtunul pentru gaz (cu o lugime maxima de 1.5m) de legatura la aragaz astfel incat aceasta sa patrunda si sa imbrace capatul regulatorului si in acelasi timp celelalt capat al regulatorului se va conecta la butelie prin strangerea piulitei. Legatura dintre aragaz si regulator se poate face numai cu ajutorul unui furtun special, omologat pentru transportul gazului. Dupa asamblare asigurati-va ca furtunul nu formeaza pe traseul lui nicio curba stansa care poate conduce la deteriorarea lui si aparitia scurgerilor de gaz. Gaura de aerisire existenta pe capac trebuie să fie întotdeauna libera. Verificați întotdeauna, sa nu existe impuritati care sa o astupe. Regulatorul trebuie protejat de apa sau ploaie. Verificati ori ce fel de scurgere de gaz numai cu solutie de apa cu sapun sau cu solutii speciale pentru acest scop. ESTE INTREZIS SA EFECTUATI CONTROLUL ETANSEITATII CU FLACARA DESCHISA ! Daca se depisteaza scurgeri de gaz, inchideti imediat robinetul buteliei si remediati cauza neetanseitatii. NU DESCHIDETI ROBINETUL BUTELIEI SI NU UTILIZATI BUTELIA PANA NU S-A ELEIMINAT COMPLET ORICE SCURGERE NECONTROLATA DE GAZ. Nu deplasati butelia apucand de regulator sau de robinetul buteliei. Pentru deplasarea acesteia folositi exclusiv manerul special destinat acestui scop. Daca regulatorul si butelia sunt folosite in spatiu deschis, trebuie sa fie ferit de apa sau de ploaie. este interzisa folosirea regulatorului in vehicule sau in barci. Dupa 10 ani de la fabricatie, regulatorul trebuie obligatoriu inlocuit, indiferent daca funcționare este buna (cf. cu EN 13785)