Viaţa în zona Gării Constanţa: "Nu mai putem trăi aici. Ne omoară mirosul, gălăgia şi mizeria!" / Galerie foto

Viața în zona Gării Constanța: "Nu mai putem trăi aici. Ne omoară mirosul, gălăgia și mizeria!" / Galerie foto

Ştire online publicată Duminică, 10 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Locatarii din zona Gării Constanței se plâng că, deși locuiesc în buricul orașului, în „poarta“ de acces a miilor de turiști care vin vară de vară cu trenul la mare, sunt nevoiți să îndure condiții de viață nu tocmai fericite. Oamenii reclamă gălăgia, mirosul și mizeria provenite de la zecile de tarabe și toalete publice, dar și haitele de maidanezi agresivi.Un prim lucru care atrage atenția este abundența de gropi din asfalt, mai ales în zona cuprinsă între ieșirea din clădirea Gării și autogară. Trotuarele denivelate le dau mari bătăi de cap trecătorilor, în special doamnelor care au „neșansa” să poarte tocuri și persoanelor în vârstă. „Suntem bătrâni, iar când trecem pe aici trebuie să mergem numai cu privirea în jos ca să nu călcăm în gropi și să cădem”, s-a plâns Maria B., pensionară. „Zona nu a mai fost renovată de ani de zile, vin pe aici din ’85 și nu s-a schimbat nimic, e același peisaj”, ne-a declarat, la rândul său, Sorin P., navetist zilnic pe ruta Constanța-Medgidia.Câinii maidanezi, agresivi seara Deși la ora prânzului câinii se ascundeau din calea căldurii pe sub mașini, oamenii se plâng că, spre seară, aceștia se strâng în haite și devin agresivi. „Vedeți magazinul acela din colț? Nu mă duc niciodată acolo, fiindcă mi-e frică de câini. Sunt cam 3-4 mereu în fața magazinului, iar seara se reped la oameni prin spate”, ne-a povestit aceeași Maria B. Pe de altă parte, șoferii din autogară susțin că animalele sunt inofensive și că nu deranjează pe nimeni.Stând de vorbă cu oamenii care locuiesc în zonă, am descoperit că o altă problemă care generează nemulțumiri este cea a mirosului groaznic. În contrast cu aburii parfumați de vanilie proveniți de la patiseriile din împrejurimi, mirosul de urină se manifestă pregnant aproape la orice pas în apropierea autogării. „Șoferii și pasagerii urinează în spatele autobuzelor, miroase îngrozitor”, ne-a spus o locatară. „Bineînțeles că există toalete în incintă, dar cine se duce să plătească 1,5 lei pentru a avea acces la baie?”, a adăugat ea, ironică. Mirosul nu vine însă numai din spațiile deschise, ci și de la toaletele ecologice amplasate în zonă. „Miroase oribil, e numai apă și mizerie înăuntru, nu le curăță niciodată la timp. Când bate vântul, mirosul îmi intră direct în casă și trebuie să stau cu geamurile închise, atât e de puternic”, susține, la rândul ei, o altă locatară, Elena Fabriș.Când vine vorba de ce cred turiștii despre zona în care „debarcă”, opiniile sunt împărțite. Călătorii tineri nu se arată foarte impresionați de situație, ei venind la mare strict pentru distracție. „Nu e nimic special, ori Constanța, ori București, tot gară e, nu e ca și cum am pierde prea mult timp pe aici”, ne-au spus nonșalanți Andrei și Mihai, doi studenți veniți pe litoral din Târgoviște. Turiștii mai în vârstă se declară însă revoltați de ceea ce văd: „Gară europeană, asta? Am văzut numai cerșetori, e aglomerație, miroase oribil de la toaletele astea ecologice... E prima oară când vin în concediu la Constanța, dar nu cred că va mai fi și o a doua oară”, a răbufnit Marian Dâncu, de 45 de ani, în timp ce-și căra bagajele înspre intrarea în clădirea gării CFR.„Pe vremea lui Ceaușescu nu era așa“ Ideea de schimbare a dispărut treptat din mintea constănțenilor, care, revoltați de situație, se lasă copleșiți de nostalgia vremurilor trecute. „Locuiesc aici din 1960, șoferii urinau și înainte, dar se făcea curat. Zilnic trecea o mașină cu apă și curăța zona. Pe vremea lui Ceaușescu nu era așa. Acum facem reclamații, vine protecția mediului și le dă amenzi, dar tot nu se schimbă nimic”, ne-a spus Doina.Primăria Constanța are în vedere, însă, în viitorul apropiat, reabilitarea întregii zone. Potrivit unor declarații ale viceprimarului Decebal Făgădău, făcute în urmă cu câteva luni, pentru „Cuget Liber”, tot perimetrul din zona Gării Constanța va fi modernizat, de la străzi, trotuare, spații verzi și zone comerciale. De asemenea, toate stațiile și traseele de transport în comun din zonă vor fi resistematizate complet, tocmai pentru a nu mai perturba liniștea și confortul locatarilor din zonă.Ana LUPUNicoleta PANDELEA