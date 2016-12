"Undă verde"! Cum salvăm clădirile istorice ale Constanţei

1

Evrikaa.... !

Constantenii stau cu ochii pe cer.Nimeni nu stie cand si unde va pica Meteoritul.Altii au aflat "pe surse" ca va veni Apocalipsa.Dar nimei nu stie ca Meteoritul a cazut in decembrie 1989 si Apocalipsa a venit fix in anul 2000,asa cum ne spuneau bătranii.Meteoritul a cazut pe furis in 1989,Apocalipsa a adus-o Mazare in anul 2000. Bine ai cazut la noi ,Meteoritule ! La 25 de ani dupa terminarea razboiului (WW2),adica in 1970,imagini cu cladiri in ruina le gaseai numai in cartile de istorie.In Constanta,la 25 ani dupa prabusirea Meteoritului,"autoritățile locale au dat startul la reabilitarea zonei". Evrika.....bagam taxe,bagam presiuni ! Ziarele locale nu scapa prilejul sa ne aminteasca de Tezele tov. Fagadau de pe vremea cand el a fost viceprimar dar nu a existat un viceprimar al Constantei.Fagadau a fost viceprimar cand noi nu l-am vazut,azi il vedem si nu e....(Eminescu).Despre cladirile strigoi nimic,despre scheletii din beton si sticla abandonati de 10-15 ani in centrul istoric,sa nu spunem nimic ca le stricam "scorul" in alegeri.In Piata Ovidiu exista o cladire abandonata de cel putin 10 ani.Este plin orasul de cladiri abandonate.Transformati scheletii din beton in memoriale,ca la Hiroshima,sa ne aducem aminte de ziua cand la Constanta "a câstigat" Apocalipsa.