Tot şantier! Când se vor încheia lucrările la Delfinariul Constanţa

Locul lor este in ocean!

Peste tot in lume se oamenii se organizeaza si militeaza pentru eliberarea mamiferelor marine din captivitate, numai la noi inca se permite ca acestea sa fie exploatate pentru asa-zise "spectacole"...treziti-va oameni buni, suntem in secolul 21, locul delfinilor, balenelor, orcilor si in general al tuturor animalelor este in libertate...ne laudam ca am evoluat, ca avem smartphone-uri, tablete, dar avem inca si mentalitati de acum 200 de ani...acest "complex" ar trebui desfiintat cu totul, nu modernizat!