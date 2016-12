Semnal de alarmă! Monumentele istorice din Constanţa se prăbuşesc

1

Jale mare

Se prabuseste cultura, se prabuseste invatamantul, se prabuseste sportul. Dincolo de politicile nationale catastrofale, la Constanta, lucrurile au scapat total de sub control. Nemernicii pusi in functii de conducere de PSD-istii locali au compromis pana si ultimile sperante. Si-au luat slugi credincioase, neprofesioniste, pupincuriste, care sunt de acord cu sefii lor la orice ineptie. Pentru aceste slugi era singura sansa ca sa se afirme, pentru ca pregatirea profesionala nu exista. Dar, vina este colectiva, este si a noastra, pentru ca am votat escrocii, am acceptat mita electorala, am inchis ochiila abuzuri.. Avem ce meritam. Doar DNA-ul mai poate face curatenie. Ma cutremur ca spun asta, pentru ca nu e normal. Dar alta sansa nu avem... Sa speram ca la DNA sunt oameni echilibrati, care isi iubesc tara si vor stii ce au de facut.