Se măreşte campusul social "Henri Coandă". Cine se va muta în noile blocuri?

Masa de vot, formata din amarasteni si tigani. D-aia a fost adus pesedistul de Bucuresti Medelin Voicu sa candideze aici, sa ia la sigur. L-a mai vazut careva de atunci? Un primar tinut in functie de pomanagii, sclerozati, si tiganet. Un cartier si oras distrus. Se mai intreaba cineva de ce am ajuns in situatia asta de rahat ? Ce face-ti ptr tinerii studiosi ai orasului? Termina-ti cu mocangeala! Oare nu se trezeste nimeni dintre organele abilitate sa faca ceva? Sunte-ti toti manjiti? Cta a ramas o groapa putreda, plina de asistati. Fata de potentialul sau, suntem in urma Clujului, Sibiu, Brasov. Noi luam din bugetul social si dam tot la trantori. Bah, ca chestie, va plangeti ca nu vine nimeni la licitatia ptr Soseaua de coasta. Drumul Cta-Navodari, il face firma pesedista TelDrum a lui L. Dragnea....Inteleg ca prin Dobrogea nu sunt constructori, sau sunt prea prosti. Ce mai faceti valuri? Dati-o tot lui Dragnea, ca s-o platim la pret de Champ Elisee...