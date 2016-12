Revoltător! Constanţa rămâne fără un simbol

9

Istorie cu ciolan afumat

"Viata culturala a Constantei traieste cu fluxuri financiare si vizite....nu cu aer" (Decebal Fagadau.-versetul 666). Prin urmare,Edificiul Roman cu Mozaic nu are flux electoral.Daca vrem un "flux" cu jet financiar,trebuie sa-i schimbam destinatia in "Muzeul Figurilor de Ceara din CJ Constanta" sau in "Acvariul cu Baroni Locali". In urma cu 2-3 ani,ma uitam pe niste proiecte de reabilitare a zonei,propuse de kulturnicii locali.Edificiul Roman cu Mozaic era gandit ca un salon de nunti. Uite o gandire cu "jet" cultural-Edificiul Roman cu Cheflii. Ce frumos ar fi sa dansezi o perinita pe mozaicul roman.Cum ar fi sa-ti pupi nevasta "neoficiala" pe mozaic,sau sa scapi batista pe o cratita romana ? Un vis frumos ! Sau cum ar fi sa arunci un chistoc de la balconul nuntasilor,drept pe bustul lui Nicusor de la parter ? Fenomenal ! Ma gandesc ca numai acolo pot sa ascult melodia "Ia-ti Nicule ziua buna/De la vila de la muma/De la frati de la Baroni..." In tot cazul,istoria noastra prezinta interes numai daca are miros de fasole cu ciolan afumat.Ziua Nationala este sarbatorita la Adamclisi.Istoria are folos electoral.Acolo se strang dacii si romanii.Acolo vine si Nicusor Constantinesu.El vine cu elicopterul sarmanilor.De Ziua Nationala nu au fost in stare sa puna un steag pe cladirea garii Constanta,cladire publica.Am vazut in schimb un steag agatat in sila pe un semafor din Constanta (la blocul turn,gara).Cand se facea rosu observai si drapelul.Semafor cu tricolor.Nicusor Constantinescu iubeste istoria.A sarbatorit Ziua Nationala la Adamclisi.Sa-l fi vazut cum tinea el mana pe portofelul de la piept si cum avea privirea atintita spre bustul lui Traian.Traian am zis ? Ptiu..,ptiu ...! Ziua Nationala se tine in prezenta baronilor locali si in plus istoria vine la oferta cu fasole si ciolan afumat.Istorie cu "flux" electoral.