RĂDUCU POPESCU. Dialog despre învăţământul constănţean, titularizare şi problemele din sistem

RĂDUCU POPESCU. Dialog despre învățământul constănțean, titularizare și problemele din sistem

Prof. dr. RĂDUCU POPESCU, inspectorul școlar general a fost prezent în redacția Cuget Liber pentru un dialog cu cititorii, într-un interviu online. Mai jos puteți citi câteva dintre întrebările și răspunsurile date de Răducu Popescu.1. Dle inspector, cum comentați situația în care există multe licee în Constanța care au promovabilitate foarte mică la examenul de bacalaureat? Cum reușesc elevi de nota 4 la bacalureat să fie premianți în timpul liceului, cu note de 10 pe linie? Nu sunt trași la răspundere acei profesori care își evaluează incorect elevii, mai ales că există acest raport de comparație cu notele de la BAC? Câți pofesori au fost sancționati după ce s-a constatat că la materiile lor elevii evaluați cu note foarte mari de ei au picat cu brio bacalureatul?2. Cum comentați faptul că deja se știe în unele localități cine va ajunge pe post prin pretransfer/ titularizare prin art. 253? De ce condițiile de la pretransfer nu se respectă și la titularizarea prin 253? [ȘTIU, teoretic încă nu au apărut; practic, ni s-au adus la cunoștință aceste aspecte]. De ce nu apar TOATE posturile [sunt persoane care predau de ani de zile pe același post fără să îl ia în ședință publică]?3. De ce condițiile de la pretransfer nu se respecta și la titularizarea prin 253?Pretransferul direct se adresează profesorilor titulari ai sistemului. 253 se adreseaza celor care sunt suplinitori. Din acest motiv, condițiile sunt diferite.4. De când directorii au dreptul să se comporte în școala ca pe propria lor moșie și să recurgă la amenințări de genul ,,în școala mea nu rămâne nimeni corigent" [nu știam că școala este proprietatea directorului]. Când vor fi numiți directorii pe baza competențelor/ rezultatelor și nu pe baza apartenenței politice? Când s-ar putea să avem la Resurse Umane oameni care să știe să vorbească. Înțeleg, sunt persoane ocupate, stresate, dar gradul de lipsa de educație este unul extraordinar de mare în cazul acestora.n prima ședință cu directorii în calitate de inspector școlar general am spus că școala nu este o societate comercială sau o feudă. Același lucru l-am spus tuturor inspectorilor din cadrul ISJ. Mai exact, să se delimiteze de mentalitatea de vataf în relația cu directorii unităților școlare pe care le au în coordonare. Nu tolerez și nu accept un astfel de comportament. Posibilele dovezi indiscutabile confirmă capacitățile manageriale modeste. Am convingerea că aceste derapaje din partea unor directori de unități școlare sunt extrem de rare. Majoritatea sunt oameni profesioniști, de bună credință, preocupați de păstrarea un echilibru și o atmosferă civilizată și optimă cadrelor didactice.5. Când s-ar putea să avem la Resurse Umane oameni care să știe să vorbească. Înteleg, sunt persoane ocupate, stresate, dar gradul de lipsa de educatie este unul extraordinar de mare in cazul acestora.6.Vă rog verificați și luați atitudine cu privire la comportamentul total neadecvat și NEPEDAGOGIC, NEPROFESIONIST al d.nei Nuculescu de la CNMB. A disperat copiii cu jargoanele, depersonalizarea și aroganța sa. A creat teroare și teamă printre elevi. Acesta e învățământul nostru?Până în acest moment nu a fost făcuta nicio sesizare pe numele d.nei Nuculescu. Vă rog, dacă aveti astfel de lucruri de semnalat, să vă adresați în primul rând managerului unității școlare. Dacă măsurile luate nu sunt mulțumitoare, atunci puteți face sesizări la legislatura ISJ pentru a face cercetări mai ample.7. Care sunt mijloacele, dotarile pe care le are un profesor la clasa pentru a realiza lecții atractive, moderne?! Vă spun eu: 0 dotări. Cât vor mai continua profesorii să-și dea salariul pe materialele didactice?! De ce nu admitem realitatea din școli și ne prefacem cu toții că ne îndreptăm spre un învățâmânt modern?!8. Eu am luat media 10 la titularizare, am avut de ales intre 4 posturi titularizabile, dintre care am optat pentru cel mai apropiat de casa. Pentru un an, puteam fi suplinitor la orice liceu (inclusiv la sectia bilingva francofona de la G. Calinescu, visul meu de-o viata), dar am ales sa fiu titular, chiar in mediul rural, pe durata nedeterminata: in definitiv, elevii, indiferent de mediul lor de provenienta, merita sa beneficieze de o educatie cat mai buna si de profesori cat mai pregatiti, iar ideal ar fi ca peste tot sa existe profesori de nota 10. Nu sunt singurul in aceasta situatie, dar macar eu am avut de ales, si am optat pentru ce era mai convenabil pentru mine pe termen lung. Din pacate exista din ce in ce mai putine posturi titularizabile, din motive demografice, iar la alte discipline situatia e mult mai grava. Desi poate nu pare, sunt norocos.9. Dl. inspector general puteti sa imi argumentati de ce la toate liceele din medgidia s-au redus drastic clasele din primul an de liceu cand sunt atati copii care termina clasa a 8-a si vin si din localitatile limitrofe? de ce asa dintr-o data se reduc clasele si pana acum nu a fost aceasta problema? am auzit ca vreti sa ne trimiteti copii la scolile profesionale, daca este asa dvs. va veti trimite copii la asemenea scoala? in rest nu putem decat sa va multumim pentru aceasta decizie tampita.10. Stiu ca nu intra in atributiilr dvs, dar ca un om din sistem cum vedeti dvs reformarea sistemului educational astfel incat sa nu mai avem elevi care in proportie de 50% nu reusesc sa ia bacu, elevi care ajung la facultate fara ca macar sa stie sa scrie sau sa citeasca corect. Va convine cum arata actualul sistem educational din Romania?Ne aflam in cel mai dificil moment pe care sistemul educational il parcurge in ultimii 50 de ani. Preocuparea mea la nivelul judetului Constanta, a tuturor inspectorilor, directorilor, alaturi de cadre didactice si parinti, este de a gasi impreuna o cale de comunicare eficienta, care ar trebui sa conduca catre rezolvarea problemelor. I-as ajuta pe profesorii care nu sunt in cea mai buna forma, sa-si regaseasca echilibrul si as identifica resursele financiare pentru a-i plati pe cei care muncesc. Un profesor bine retribuit, intr-un sistem echilibrat, poate reusi sa identifice mijloacele corecte de a transmite cunostintele in mod eficient, acestea putand fi valorificate de catre elevi.