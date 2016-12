Premieră la Constanţa. Monument cheie al Tomisului antic, sub ochii constănţenilor

Premieră la Constanța. Monument cheie al Tomisului antic, sub ochii constănțenilor

Ieri, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a fost inaugurat primul monument reconstituit în mărime naturală, cu înaltă fidelitate - Mormântul Hypogeu.Monumentul a fost reconstituit la scară 1:1, iar constănțenii vor putea vizita și afla informații despre acest obiectiv unic în România doar printr-o vizită la muzeu. Reconstituirea a fost posibilă grație specialiștilor de la INOE (Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică), care se ocupă cu astfel de lucrări de restaurare. La etajul I al muzeului, se poate vedea cavoul, dar și ușa de la mormânt, în mărime naturală.Unic în RomâniaDescoperit în anul 1988 din întâmplare de arheologii Constantin Chera și Virgil Lungu, Mormântul Hypogeu este un monument antic foarte puțin cunoscut, deosebit ca decorație și importanță istorică. Unic în România, acest monument a devenit acum, grație reconstituirii, accesibil publicului larg. Măiestria pictorului antic, care a știut să îmbine culorile, texturile astfel încât să reziste mii de ani, va putea fi admirată în Muzeul de Istorie.Arheologul Constantin Chera spune că până la descoperirea acestui mormânt cavou a fost cercetată întreaga zonă cuprinsă între Bulevardul Ferdinand și Zorile, unde au fost descoperite peste 200 de morminte. Printre obiectele găsite în cavou se numără un unguentarium cu bulb, mărgele, o cutiuță din argint, purtată de femei la gât în care erau păstrate textele secrete. Picturile murale, de o valoare extraordinară, descriu masa rituală celestă, lucru întărit de paharele ținute în mâini de doi dintre defuncți. În interiorul mormântului au mai fost descoperite cel puțin șase schelete umane ale locuitorilor Tomisului antic.Cavoul este datat în secolul al IV-lea d. Hristos. Mormântul de pe vremea lui Constantin cel Mare, din 330, are o valoare excepțională datorită picturii murale care acoperă întreg spațiul interior al cavoului, inclusiv bolta.Originalul în stand byÎn privința originalului mormântului pictat Hypogeu, din zona Zorile, lucrurile au rămas în stand by pentru că acolo trebuie cât mai urgent intervenit pentru consolidarea malului, a declarat, ieri, la inaugurarea expoziției directorul MINAC, Gabriel Custurea. Consiliul Județean are un proiect, a cărui valoare se ridică la câteva milioane de euro, dar se așteaptă finanțarea. Mormântul pictat are nevoie și de o clădire de protecție, care să ferească monumentul atât de umiditate, cât și de trepidațiile care se creează. Acest mormânt nu va putea fi niciodată vizitat de turiști pentru că intrarea este mică, de 60-70 cm, și există riscul de distrugere al frescei. Mai mult, respirația umană afectează pictura.Alte trei morminte din Constanța așteaptă reconstituireaDe mai bine de zece ani, MINAC colaborează cu specialiști în vederea scanării celor mai importante monumente din Constanța. Roxana Răzvan, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronică (INOE), a declarat că la proiect a lucrat o echipă numeroasă, formată din restauratori, artiști plastici, arheologi etc. Roxana Răzvan a subliniat importanța tehnologiei avansate care permite conservarea sănătoasă a acestor monumente.Mihai Pleșu și Otto Constantin sunt artiștii care au dat viață picturii din interiorul cavoului. Amenajată din plăci de polistiren, specialiștii au tencuit ca mai apoi să poată picta fresca de interior.Specialiștii de la INOE 2000 au subliniat că au scanat toate monumentele din Constanța, așteptând începerea reconstituirii. Este vorba de bisericuțele de piatră de la Basarabi (Murfatlar) și mormintele pictate din județul Constanța. De acum înainte, materializarea acestor proiecte este o chestiune care ține strict de bani.Sub 200.000 de euro ar costa reconstituirea tuturor celor trei morminte pictate din județul Constanța. Este vorba de cele două morminte pictate din Constanța, aflate în zona Gării și mormântul de episcop de la Cernavodă.