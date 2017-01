"Perla Litoralului", salvată!

6

voluntariat

m-am bucurat cand am citi acest articol, aceasta veste, si eu cu sotul meu am dori sa participam la lucrarile de igienizare- sa caram, sa spalam, sa facem ce putem pt a scoate CAZINOUL din starea in care este. in timpul liber pe care il avem putem sa facem asta pentru NOI. cred ca mai sunt si alti doritori asa ca doresc ca organizatia CALUP sa solicite ajutorul tot printr-un articol in cuget si noi vom veni cu mare drag! asteptam vestile bune!