O poveste impresionantă. Din centrul de plasament, vedetă la „Românii au talent“

Fiecare concurent de la mega-show-ul protevist „Românii au talent“ are în spate o poveste impresionantă, care, într-o oarecare măsură, înduioșează juriul devenit celebru și prin prestația Mihaelei Rădulescu.Poate că printre zecile de calificați or mai fi fost constănțeni, dar noi am avut șansa de a-l cunoaște pe Moise Mandache, elev în clasa a VII-a la secția coregrafie a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, care s-a deplasat, împreună cu partenera lui de dans, special la Craiova pentru a participa la preselecția „Românii au talent” și s-au calificat, iar cât de curând, le vom ține pumnii pentru accesul în marea finală.Moise a descoperit pasiunea pentru dans mai întâi la un coleg, Amet, din Centrul de plasament „Micul Rotterdam”, acolo unde a trăit alături de ceilalți șase frați ai săi, până în momentul în care le-a fost alocat de către Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului un apartament de trei camere. În anul 2009, Moise a început cu dans sportiv, iar acum deține o impresionantă colecție de medalii și trofee obținute datorită tenacității sale de a demonstra că dincolo de po-vestea lor de viață frații Mandache sunt niște tineri cu totul deosebiți.„Copiii pe care multe familii și i-ar dori!“ Cu aceste cuvinte ni i-a descris pe frații Mandache educatorul Angelica Aldea, cea care de șase ani se ocupă, împreună cu colegele sale de la DGASPC, de destinele acestor mi-nunați adolescenți. Dacă, în urmă cu ceva ani, presa scria despre tragedia din Techirghiol și cumplitul sfârșit al părinților lor căzuți pradă cutumelor unei religii, acum fiecare dintre cei șapte s-a făcut remarcat în domeniul său. Sora cea mai mare, Samuela (24 ani), lucrează la „Prăvălia cu cărți” și împreună cu Lidia (21 ani), se gândesc că nu mai e mult și își vor putea deschide propria florărie. Gabriela (23 ani) este hair stilist, iar Ema (19 ani), cu toate că este elevă la Liceul Teoretic „George Călinescu”, s-a re-marcat în meseria de manechin, mai ales pe parte de make-up. Iosif (15 ani) și Paulina (17 ani) sunt elevi la Liceul Teoretic „Traian”, cea din urmă fiind olimpică națională la limba și literatura română și formator AGTL.„Sunt copiii excepțional educați în familie, cu o bază sănătoasă, extrem de determinați în tot ce fac, ceea ce este mare lucru în ziua de astăzi. Sunt copii pe care multe familii normale și i-ar dori. Noi, aici, la centru, nu facem decât să-i îndrumăm să dea mai departe sprijinul pe care l-au primit”, ne declara Angelica Aldea.Dacă la Colegiul de Arte Moise a devenit deja o vedetă, în particular el pare modest și foarte dedicat pasiunii lui - dansul. L-am întrebat ce ar face cu cei 120.000 de euro în cazul în care ar reuși să fie câștigătorul acestui sezon „Românii au talent”: „I-aș împărți cu partenera mea și din jumătatea mea mi-aș dori să cum-păr o casă a noastră!”. Cât despre juriu, Moise a fost impresionat de Andra și Mihaela Rădulescu, vedete care i-au lăudat, dar i-au recomandat partenerei să mai lucreze.Așadar, să-i ținem pumnii lui Moise și fraților Mandache să se bucure de o reușită de răsunet național!