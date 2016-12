Mall-ul de pe strada Traian va fi finalizat. S-au reluat lucrările la World Trade Center

3

La inceput a fost Haosul

Apoi,a avut loc o explozie uriasa.BAANG...! (Big Bang-ul) .Din NIMICUL absolut s-a nascut primul WORLD TRADE CENTER (WTC Constanta).In prima milionime de secunda de la Marea Explozie a aparut primul MALL.De atunci,Mall-urile sunt intr-o continua expansiune in Univers.Dupa miliarde de ani de la Big Bang,a aparut PRIMUL OM in Constanta.Primul Om avea deja un CENTRU DE AFACERI,avea un MALL si nu stia ce sa faca cu ele.Pentru ca nu stia ce sa faca cu ele,Primul Om a hotarat sa le puna "DE INCHIRIAT".Asa a ajuns strada "Stefan cel Mare DE INCHIRIAT".In ultimii 25 de ani,populatia judetului Constanta a scazut cu 119.000 de locuitori,si populatia orasului cu 68.000.Nu au murit,au plecat in pribegie prin lume.La nivelul tarii asistam la cel mai mare exod de populatie din istoria Europei.Aproape 5 milioane de romani au parasit tara.Daca intr-o buna zi un procuror va stabili ca acest exod poate fi incadrat la genocid,ma tem ca vinovatii ramasi in viata vor fi trimisi in cazarma la Targoviste(stim noi de ce).Cand populatia isi paraseste tara pentru ca nu are din ce supravietui,in orasul nebunilor se ridica un mall de 3.6 hectare,se construiesc birouri cu o suprafata de 1.4 hectare,se ridica o cladire inutila,un NIMIC ABSOLUT cu o suprafata totala de 13 hectare(numar cu ghinion).Zilele trecute o scolarita a cazut in haznaua scolii.S-a rupt podeaua. In urma cu 5 ani gardul cimitirului omoara un om.A stranutat cineva si.....Baaang...Bang..Bang...! Cade gardul cimitirului. A fost al doilea Big Bang de la Facerea Lumii incoace.Cand gardul a facut "Bang..bang !" s-a speriat pana si Mazare.Pe bulevardul Ferdinand,in apropierea blocului turn si nu departe de WTC Constanta,un stalp abia se mai tine in picioare.Se tine in armaturi,betonul a disparut. O pereche de randunici si-a facut cuib in gaurile stalpului.Cine crede ca perechea de pasarele este la "prima casa" se inseala amarnic.Randunicile sunt la al 25-lea cuib.Nimeni nu vede.Primarul isi pune pene la palarie,primaria stie sa numere mortii. Cand acest stalp va pica peste o masina ,pe o mamica,un batran,pe tine draga cititorule,sa stii ca ala va fi al treilea si ultimul "Big Bang".Dupa el va veni INTUNERICUL....HAOSUL. Beep...si ultima Flama ! Bine ca avem un centru de afaceri.