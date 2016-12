INTERVIU ONLINE. Preotului EUGEN TĂNĂSESCU a fost prezent în redacţia Cuget Liber. Iată cum a răspuns întrebărilor tale!

INTERVIU ONLINE. Preotului EUGEN TĂNĂSESCU a fost prezent în redacția Cuget Liber. Iată cum a răspuns întrebărilor tale!

Preotul EUGEN TĂNĂSESCU a fost în direct cu cititorii CUGET LIBER, într-un interviu online. Cu acest prilej, a răspuns întrebărilor despre utilitatea studierii Religiei în școli ca materie obligatorie, nedoritele scandaluri în care preoții ajung să fie subiecți, dar și taina spovedaniei.1. Saru mana parinte. Am si eu o intrebare: trebuie sa dau bani preotului care vine sa citeasca la pomana? Cat de legale sunt "onorariile" preotilor? am vrut sa imi botez copilul la biserica sf ilie iar femeile care oranduiesc pe acolo mi-au spus din start ca onorariul parintelui e de 200 lei. ce se intampla daca nu platesc acest onorariu?Eugen Tanasescu - Legalitatea onoroariului este stipulata inca din Vechiul Testament "Vrednic este lucratorul de plata sa". Daca e sa glumim, as spune ca n-am avea dreptul la niciun "onorariu" daca ni s-ar plati toate facturile. Acest onorariu constituie o donatie ca o recunostinta neimpusa fata de slujba respectiva. Exista si o taxa a bisericii, ce reprezinta taxa de utilitati. Donatia ramane la aprecierea credinciosului. Acea suma de care spuneti, era opinia respectivilor. Recomand a se discuta mai intai cu preotul acest aspect.2. Multa lume tine post, dar putini stiu ce inseamna a posti. Este de ajuns sa nu mananci carne si e gata postul? am voie sa mananc lapte sau oua? mamaia mi-a aruncat cartofii prajiti la gunoi pentru ca in uleiul in care i-am prajit si-a facut ea oua prajite acum 2 zile. nu se exagereaza cu astfel de restrictii?3. Parinte, cu tristete in suflet constat ca noi, crestinii, nu ne mai pastram sarbatorile vii, in adevaratu lor sens. in loc de craciun sarbatorim chrismas si nu asteptam nasterea domnului ci pe santa cluas, iar in loc de Inviere il asteptam pe iepuras. de ce nu incearca biserica sa se delimiteze de aceste false sarbatori?4.De ce L-a transformat biserica, pe Isus in agent de publicitate ? Totul se face scotandu-L la inaintare pe Dumnezeu iar foloasele le trage biserica. Dovada a averii colosale detinuta de biserica, terenuri intravilane, vii, teren arabil, turism, vanzare de lumanari, vinuri, iconite, etc, din ORICE biserica face bani in numele lui Dumnezeu. Putini au ramas preotii cu har, restul sunt comercianti, ciubucari, afaceristi, etc, etc. E convenabila acoperirea si mai convenabile beneficiile. De ce nu se impoziteaza veniturile preotilor si mai ales a bisericii, de ce acest statut special? Parca si preotii erau oameni, nu zei, nu sfinti, banii lor au alta culoare ?Eugen Tanasescu - Aceasta este o viziune pietist-capitalista. Mai intai, niciodata Biserica nu a trait fara resurse materiale. Nimeni nu poate trai fara. Iisus Insusi, a avut punga. Ceea ce inseamna, ca inca de la inceputurile ei, Biserica Crestina, avea resurse pentru a exista. Patrimoniul bisericii pare impresionant in raport cu o persoana, dar fata de activitatea si necesarul de resurse, el este undeva spre zona de satisfacator. Problema este urmatoarea: ce facem cu toate resursele materiale? Cui le dam? O mentalitate egoista si le-ar dori pe toate pentru sine. Biserica insa nu le foloseste strict pentru sine, ci pentru activitatile ei misionare in lume. Spre exemplu... Vrem sa facem o slujba. Ea se desfasoara in cadrul unor resurse materiale: trebuie biserica, utilitati, personal. De unde luam resurse pentru toate acestea? Orice activitate umana, presupune resurse.5. Diferenta dintre ora de religie si catehizarea elevilor? E moral -si legal- sa se utilizeze ora de religie pentru catehizare? De ce BOR nu organizeaza ”Scoala de sambata” -sau duminica-? In spatiul bisericilor, cu preoti profesori. Pentru catehizarea elevilor ce doresc acest lucru. De ce ora de religie nu e predata de profi de filozofie/istorie? Religia e un fenomen mult mai larg decat BOR.Eugen Tanasescu - Ora de religie in scoala trebuie sa aiba doua mari componente: informarea si formarea. Una fara alta nu functioneaza. Scopul orei de religie este sa aduca la cunostinta valorile religioase si sa i le insufle elevului. Prin urmare, trebuie si informare, care este de fapt catehizare, dar trebuie si formare. Statul actual al orei de religie este unul de propunere universala. Ministerul recomanda religia ca fiind un bun comun de studiu. Ar fi o greseala fundamentala sa includem religia in randul valorilor optionale, pentru ca in acel moment suntem pe teritoriul subiectivismului.6. Religia in sens de dogma nu are ce cauta in programul scolar al copiilor. Credinta este o optiune personala, fiecare persoana este libera sa mearga sau nu la biserica. Daca adultii au dreptul sa aleaga, cu ce drept se impune copiilor ora de religie? In ce scop? Despre educatie morala nu poate fi vorba, din moment ce se dogma este baza.Dogma inseamna invatatura. Religia nu se impune, se propune. Credinta nu este ceva privat, atata timp cat are efecte sociale publice. Ideea ca religia este ceva strict privat este o gaunosenie de tip secular. Cum va explicati extremismul religios? Terorismul religios? Pleaca de la o credinta privata si are efecte publice devastatoare.7. Pe fondul numeroaselor comentarii vehemente la adresa valorilor bisericii romanesti, ce ar trebui sa stie un bun crestin despre rolul spovedaniei in viata sa? Ce ar trebui sa-l indemne la un astfel de demers?8. Va marturisesc ca nu am mai intrat intr+o biserica de foarte multi ani. nu am timp si parca nici tragere de inima din cauza asa ziselor credincioase care se imbulzesc, miros urat, barfesc si chicotesc. iar problemele de moralitate ale preotilor, tot expuse in mass media au contribuit si ele la indepartarea mea. in schimb, parinte, va marturisesc ca sunt foarte credincios, il iubesc pe D+zeu, pe Iisus si caut sa nu ies din moralitatea crestina. Cum ii vede biserica si Dzeu pe acesti oameni ca mine? Vor fi mantuiti si vor fi primit in imparatia Cerurilor?9. Parinte cu tot respectul va intreb. Nu vi se pare ca avem cam multe biserici pe metru patrat in Constanta? Omul, crestinul, credinciosul si evlaviosul roman se inghesuie in biserici la marile sarbatori, nunti, botezuri si inmormantari. In rest Dumnezeu cu mila. Cum apare un popa mai cu pile in peisaj, cum vrea si el o biserica a lui. Sau cum functioneza treaba?Eugen Tanasescu - Sa vorbim statistic. In fiecare duminica, bisericile din Constanta sunt arhipline. Avem in Constanta, conform ultimului recesamant, in jur de 400.000 de credinciosi ortodocsi. La un calcul mediu de 100 de oameni pe parohie, sunt necesare 4000 de biserici. Din toate aceste date sa zicem ca mai reducem numarul credinciosilor activi la jumatate si tot ar fi necesare cel putin 2000 de biserici. In realitate, avem 350 de parohii in tot judetul, iar in orasul Constanta sunt putin peste 100. Biserica stie ca orice parohie include acele resurse de care am vorbit mai sus si atunci sunt construite biserici acolo unde este strict necesar. Spre exemplu zona Faleza Nord, dincolo de zona Delfinariu, spre Mamaia, avem o singura biserica la aproape 10.000 de oameni.10. As vrea sa stiu si eu macar trei acte caritabile notabile pe care biserica pe care o reprezentati le-a infaptuit aici in Constanta. Exista asa ceva? Care este salariul de baza al unui preot?