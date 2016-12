INTERVIU ONLINE. Şeful Biroului Rutier Constanţa, MARIUS GHIŢĂ a răspuns întrebărilor tale!

INTERVIU ONLINE. Șeful Biroului Rutier Constanța, MARIUS GHIȚĂ a răspuns întrebărilor tale!

Șeful Biroului Rutier Constanța, inspector principal Marius Ghiță a fost prezent în redacția Cuget Liber și a răspuns online întrebărilor voastre. ÎNTREBĂRI și RĂSPUNSURI1. Cartierul Bratianu (intre LIDL si podul IPMC) nu este deservit de niciun giratoriu iar cetatenii sunt nevoiti sa strabata un kilometru pana la giratoriul de la cimitirul Palas pentru a intra spre locuintele lor. Cum se poate rezolva aceasta problema?2. Intersectia str. N. Iorga cu Al. Lapusneanu este de tip vietnamez, trece cine poate, cine se baga, cine gaseste loc liber, cine injura mai tare sau cine are masina mai mare. Un giratoriu sau un semafor functional (nu inutilitatea care exista acum) ar fi o solutie in locul haosului zilnic sau al politaiului care sporadic apare pe-acolo sa faca aerobic in mijlocul drumului.3. Exista vreo solutie pentru b-dul tomis intre strazile lapusneanu si tulcei?in orele de varf si nu numai este nevoie de cel putin doua semafoare pentru a traversa intersectia soveja,unde ,de multe ori ,coloanele de masini se intind pana in strazile tulcei sau lapusneanu.MARIUS GHITA: In intersectiile mari din municipiu, semaforizarea a fost realizata alternativ. In momentul in care semaforul este pe verde permite se permite circulatia in toate directiile. Aceasta sistematizare a fost realizata tocmai pentru a se preveni posibilitatea blocarii intersectiei atunci cand vehiculele care cirucla din sens opus ar avea verde pentru relatia la stanga. Din acest motiv, semafoarele sunt organizate pentru fiecare sens in parte, un anumit numar de secunde pentru culoarea verde. De aici exista posibilitatea ca pentru 90 de secunde, conducatorii asuto sa astepte la semafor pentru a putea patrunde in intersectie.4. Am 2 mari probleme legate de Constanta: 1 - suntem amendati si lasati fara permis pentru ca nu se acorda prioritate pietonilor, DAR nu am vazut 1 pieton amendat pentru ca trece aiurea, desi decretul specifica ca traversarea se face in grup si "pas vioi"...nu stam sa comentam pe trecerea de pietoni pe facebook. 2 - in tot orasul sunt doar 2 semafoare sincronizate - mamaia cu mircea si cu tomis. Suntem de mai mare rasu. Pleci de la gara spre mamaia si faci 7 km in 30 minute din cauza semafoarelor. Nu prinzi 2 pe verde. Multumesc si astep o rezolvare, nu un raspuns...ca raspuns avem toti.5. Chiar e obligatoriu dupa ce ai achitat amenda de circulatie , trebuie sa depui la sediul politiei rutiere, pv si dovada achitarii ? daca da , e nonsens. Daca perioada terminarii suspendarii permisului coincide cu ziua de sambata, fiindca dumineca e inchis trebuie sa astept ziua de luni sau se poate ridica si sambata? De dumineca pot sa conduc fara riscul de a fi sactionat?Procesul verbal, impreuna cu copia chitantei de plata a amenzii se transmit unitatii din care face parte lucratorul care a aplicat sanctiunea. Sunte exceptati de la aceasta obligatie cei care achita contravaloarea amenzii la ghiseul de plati virtual din cadrul ANAF. Politia Rutiera are obligatia ca in termen de 30 de zile sa comunice procesul verbal la administratia financiara pe raza careia domiciliaza persoana sanctionata contraventional. In situatia in care persoana comunica catre Politia Rutiera copia chitantei de plata a aamenzii, priocelul vrbal nu se mai inainteaza in debit.6. Dl.inspector. De ce unele semafoare nu sunt facute sa functioneze in 4 timpi?, adica pentru fiecare directie de mers. Un exemplu este cel de pe str. Th.Burada cu directia str.Poporului. Pentru str.I.L.Caragiale semaforul functioneaza in 2 timpi, iar pentru str.Th.Burada 1 timp. Si exemplele pot continua.( intersectia bd.Tomis cu Tulcei, Bd.Lapusneanu cu Ferdinand etc.)7. Montarea unor semafoare cu temporizare pt pietoni in zona Tomis 3 si alte zone unde pietonii trec continuu. Ar fluidiza traficul, mai ales ca urmeaza sensul giratoriu sau din sens invers semaforul.8. Cum poate un cetatean de alta nationalitate sa scoata din tara un autoturism cumparat de nou dintr-o reprezentanta auto locala ? Numerele rosii nu permit scoaterea din tara a autoturismului, exista varianta unor numere de tranzit?9. Intersectie Lapusneanu - Bucuresti. Sensul giratoriu de la intersectia acestor doua strazi ar trebui monitorizat pt. ca e periculos.10. Vreau sa intreb: 1.Cine a gandit sensul giratoriu de la Cora-Bratianu cu trcerea de pietoni la 5 m de intersectie ?? (acela e un dobitoc,a blocat intreaga strada).11. Pe Cuza Voda la intersectia cu Mihai Viteazu se blocheaza traficul deoarece sunt masini parcate si pe stanga si pe dreapta, daca s-ar elibera cu 50m inainte de intersectie s-ar fluidiza mult mai bine, astfel incat cei care vor sa faca stanga se incardreaza pe partea stanga iar cei care doresc sa faca dreapta se incadreaza la dreapta.MARIUS GHIȚĂ: Problema legată de opririle și stationarile neregulamentare a fost preluata inca din 2010, la nivel national, de catre politiile locale, din cadrul primariilor. Scopul acestei preluari a presupus in primul rand ca Politia Nationala sa gestioneze problemele legate de reducerea victimizarii populatiei prin accidente rutiere, iar Politia Locala sa gestioneze problemele legate de fluenta traficului rutier.12. Intersectia str. Chiliei cu Soveja este destul de greu de trecut. Strada Soveja este foarte aglomerata, se circula cu viteza mare. Mereu sunt tamponari, accidente... Trece fiecare cum poate dinspre Chiliei, care este si ea o strada cu trafic intens. Si mai ales ca este strada cu poligonul. Multumesc.13. Daca pe str, Adamclisi s-ar realiza sens unic de la Brotacei spre Tomis 3 multi locuitori din Tomis Nord ar merge direct iar din sensul giratoriu de la Lidl ar fi mai lejer atit spre Lapusneanu cat si spre Tomis.De asemenea autobuzele 42 si 43 dupa statia Brotacei ar putea merge pe Adamclisi apoi dreapta Soveja si ar intra in Bd Tomis(daca cineva urmareste stopul de pe Soveja sunt foarte putine masini care fac stanga spre bd Tomis) . In acest moment de la Brotacei si pana la statia Tomis 3 nu mai exista nici o statie intermediara de ce mai aglomereaza autobuzele segmentul de bulevard intre Tulcei si Soveja.. Problema este ca in acest moment cu 2 sensuri pe acesta straduta cu o piata unde fiecare parcheaza cum vrea masina este o adevarata aventura si pt un autoturism sa se deplaseze.Practic ar mai aparea 2 banzi in sensul Tomis Nord -Centru.MARIUS GHIȚĂ: Din strada Adamclisi se desprind foarte multe alei și pe partea dreaptă și pe partea stângă, care fac legătura cu blocurile din cartier. Aceste alei nu comunica cu alte străzi principale pentru a permite locuitorilor din acea zona sa ajunga la domiciliu. Realizarea unui sens unic in acest moment, ar crea locuitorilor din zona un deserviciu cu privire la traseul parcurs zilnic.14. Pe Barbu Ștefănescu Delavrancea nu există statie de taxiuri si totuși acestia blochează traficul fiind nevoiți să circulăm pe un singur sens,de cele mai multe ori ajungându-se la certuri între soferi spre amuzamentul lor,va rog respectuos rezolvați si această problemă,mulțumesc.MARIUS GHIȚĂ: Aspectele sesizate vor fi verificate.