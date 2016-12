Inima Reginei Maria. O poveste cu nave de război, Balcic şi comunişti

Inima Reginei Maria. O poveste cu nave de război, Balcic și comuniști

Caseta de argint în care a fost transportată inima Reginei Maria, de la Balcic la Constanța, cu Distrugătorul „Regina Maria“, va fi expusă, astăzi, la bordul Fregatei „Regina Maria“. După mai bine de jumătate de secol, caseta ajunge, pentru câteva ore,la bordul navei care poartă numele reginei. Această piesă este expusă cu prilejul ceremoniei de aniversare a 85 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Române a navelor de război „Regina Maria“ și „Regele Ferdinand“.Un eveniment important, înscris în istoria României de către marinarii militari, a avut loc în luna octombrie 1938, după decesul Reginei Maria. Conform testamentului reginei, trupul i-a fost înmormântat la Curtea de Argeș, iar inima, transportată de la Constanța la reședința din Balcic (Bulgaria de astăzi), cu Distrugătorul „Regina Maria”, sub comanda căpitan comandorului Horia Măcellariu. În 1940, când România a pierdut Cadrilaterul, inima a fost adusă înapoi în țară, tot cu Distrugătorul „Regina Maria”, pentru a fi păstrată în capela reședinței regale de la Bran.Una dintre cele mai mari personalități ale României, Regina Maria a fost nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii. Cu sânge imperial rus, ea a fost aleasă drept soție a Regelui Ferdinand, sub conducerea lor luând naștere România Mare, în anul 1918.Casetele în care a fost depusă inima Reginei Maria sunt expuse în tezaurul Muzeului Național de Istorie al României, alături de coroana și de bijuteriile sale, iar inima reginei este păstrată de către familia regală a României.Înfășurată într-un drapel cu față dublă: românească și englezeascăDocumentaristul Marian Samoilă, din cadrul Muzeului Portului Constanța, ne-a declarat că, după o suferință prelungită, Regina Maria a murit la Castelul Pelișor, pe 18 iulie 1938.„Conform dorinței sale, exprimate în ultimul testament datat Balcic, 13 iunie 1933, inima sa urma să fie dusă la reședința de la Balcic. În septembrie 1938, inima îmbălsămată și înfășurată într-un drapel cu față dublă - românească și englezească a fost depusă într-o cutie de argint octogonală de 500 de grame care, la rândul ei, a fost introdusă într-o alta mai mare de argint aurit, de 8 kilograme,” povestește Samoilă.Astfel, cele două casete sunt depuse într-o urnă de marmură din incinta Capelei Stella Maris de la Balcic. În urma Tratatului de la Craiova, din 7 septembrie 1940, România pierde partea sudică a Dobrogei, Cadrilaterul. În acest context, Principesa Ileana aduce inima mamei la cea de-a doua reședință de suflet a reginei, castelul Bran. Drumul de întoarcere se face pe mare, la bordul Distru-gătorului „Regina Maria”.Aici se construiește o replică a Capelei Stella Maris, finalizată în 1947, numită chiar „Inima Reginei Maria”. În 1968, prin „grija” autorităților comuniste, inima este scoasă din sarcofagul în care era depus și transportată la Muzeul Național de Istorie.„Balcicul, locul inimii mele“Regina Maria a dorit ca inima să-i fie scoasă din piept. Îi lăsase în scrisoarea testamentară fiului ei, Regele Carol, ultimele sfaturi: „Ți-am lăsat Balcicul, locul inimii mele; numai tu singur dispui de mijloace pentru a-l menține. L-am construit cu proprii mei bani, fiecare bucată, din care mulți au fost câștigați de pe urma scrisului. L-am clădit însă cu toată dragostea mea pentru frumos și cu multe vise. Cu numeroasele sale terase, apa și florile, este un paradis pe pământ. Prețuiește-l dragă Carol, pentru tot ce a însemnat pentru mine. Este un loc unde poți fi fericit, unde poți fi liniștit, dar, dacă vreodată vei simți că nu-ți place, atunci lasă-l pe Mihai să-l aibă, va fi atât de mândru să aibă ceva numai pentru el. Și pentru că acesta a fost spațiul pe care l-am creat, l-am iubit, îți mai cer ceva: chiar dacă întotdeauna am avut oroare de cuțit, vreau ca, după moartea mea, inima să-mi fie scoasă din trup și îngropată în mica capelă Stella Maris. Doresc ca inima mea să fie adusă, lângă mare, sub lespezi la Stella Maris…”.