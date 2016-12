Hotelul ”CONTINENTAL”, un colţ de istorie constănţeană

Hotelul ”CONTINENTAL”, un colț de istorie constănțeană

Ştire online publicată Luni, 25 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune ca in perioada interbelica (1918-1939), a fost gândită constructia unui hotel ce ulterior a cazat sute de turisti veniti in orasul Constanta. Acest hotel se numea Continental.Pe site-ul SSC Constanta, in data de 29 iunie 2010, user-ul TAXIco ne dadea cateva detalii:Hotelul Continental era compus din două clădiri lipite și unite. Este vorba de clădirea veche cu 5 etaje, cea masivă, și o altă clădire cu 4 etaje, asemănătoare cu un bloc comunist, care se află în partea dreaptă a pozei, pe bdl Tomis. Acest ultim tronson a fost construit în locul vechiului hotel Continental, originalul!Hotelul a fost demolat pentru ca în locul lui să se ridice un alt Continental. În anii ’90 exista un proiect de clădire cu 12 etaje. Din păcate, în timpul demolării s-a intrat în proces între urmași și grupul de hoteluri Continental. Demolarea a fost sistată și centrul Constanței a rămas cu ruine parcă rezultate în urma unor bombardamente, dispuse pe două etaje, timp de… 6 ani, între 1994 și 2000!Ruinele au rămas în centrul Constanței [...] până în anul 2000, atunci când la primăria Constanța a venit Mazăre, care a demolat pe banii primăriei ruinele blocate de justiție! Fundația hotelului a rămas și peste ea s-a adus un strat de pământ și s-a amenajat un mic parc. Partea nostimă este că nici acum justiția nu a dat niciun verdict, deși au trecut 16 ani de când se judecă… Dacă nu demola Mazăre în anul 2000 și acum aveam ruinele acolo…