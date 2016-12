Galerie FOTO. Zona istorică a Constanţei, răscolită de escavatoare. Cum au avansat lucrările în Peninsulă

4

c-ta

emilio nu critica faptul ca se face ceva pana la urma si in orasul asta , el si eu si altii contestam modul neprofesionist in care se lucreaza .se puteau reabilita strazile si fara sa sape anul trecut , sa astepte cateva luni sa lucreze si apoi alte luni sa le astupe . la tine in curte daca iti faci o groapa ca sa te racordezi la apa nu o faci astazi si peste doi ani o astupi , nu ? ( era un exemplu , doar ). si mie mi se pare ca ,calitatea lucrarilor este slaba raportat la cele 11.5 mil. de eur pentru piata Ovidiu , si imi este de neinteles cum poate sa renoveze faleza de la Cazinou , iar pentru Cazinou sa motivezi ca nu ai bani ? Consider ca indiferent cat de frumos ai amenaja orasul atat timp cat risti sa fi muscat sau sa calci in rahat de caine lucrurile nu sunt ok. Si parcarile ? Administratia mazare a reusit sa construiasca o parcare cu fonduri europene in 4 mandate ? Dealurile de la plaja Modern sunt adevarate jungle, iar orasul este MIZERABIL.

Răspuns la: NU CREZI CA......

Adăugat de : Comunistu', 17 iunie 2014

mai Emilio- tu se pare ca esti un/o carcotas/e de prim rang. Dac se face ceva, - de ce se face? , daca nu se face - de ce nu se face? . Daca s-a...