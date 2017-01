Galerie FOTO. Descoperire arheologică senzaţională, pe strada Arhiepiscopiei

Galerie FOTO. Descoperire arheologică senzațională, pe strada Arhiepiscopiei

Sub Constanța se află, îngropat și ascuns bine, încă un oraș întreg, cu toată istoria lui. Știm cu toții lucrul acesta, unora ne pasă, altora nu. Fiecare târnăcop, fiecare lopată sau excavator care sapă în Peninsulă mai scot la iveală câte puțin din vechiul oraș și ne mai dezvăluie câteva din misterele vieții de odinioară.Lucrările de reabilitare a zonei peninsulare au dezvelit noi vestigii istorice. Recent, pe strada Arhiepiscopiei, au fost găsite ziduri ale unui edificiu de acum peste 1.500 de ani. Nu se știu foarte multe despre el, dar cert este că descoperirea sa va ajuta construirea planului Tomisului antic. Vestigiile sunt în stare bună de conservare, dar, din cauză că se află sub o stradă cu trafic intens, până când se vor găsi soluții pentru punerea lor în valoare, vor fi acoperite la loc și vor fi consemnate doar în hărți și înscrisuri istorice.„Aceste ziduri au mai fost întâlnite în zona contemporană!“„Zidurile de pe strada Arhiepiscopiei au fost scoase la iveală de ploaia torențială de săptămâna trecută. Noi ne oprisem milimetric pe lângă ele. Mulțumită ploii, am reușit să obținem o întârziere a lucrării, ca să extindem cercetarea. Însă, în mod clar, aceste ziduri au mai fost întâlnite în perioada contemporană, dar un lucru e sigur, nu eram eu de serviciu atunci”, ne-a spus, mai în glumă mai în serios, arheologul Octavian Mitroi.L-am găsit la fața locului, în groapă, cu lopata în mână și cu alte unelte alături. Lucra în soarele arzător al prânzului, cu o migală și răbdare pe care nu le vezi la oricine. A luat o pauză numai pentru a ne povesti, cu pasiune în cuvinte, despre vestigiile din groapă.„Edificiul are multe taine și pentru noi, dar vom face săpături și prin bibliotecă, deoarece munca de arheolog este doar vârful icebergului. Am bănuit că ar face parte din băile publice ale cetății Tomis din perioada romană sau romană-bizantină. Sigur, era un edificiu monumental, de mari dimensiuni și solid. De exemplu, zidurile aveau cel puțin 2,5 metri grosime. Era dotat cu sistem de încălzire pe sub pardoseală (Hypocaust), iar pereții erau placați cu marmură”, a spus Octavian Mitroi.Încălzire sub pardoseală și pereți de marmurăPractic, au fost găsite cărămizi rotunde, atât la săpăturile recente, cât și la cele de anul trecut, care, suprapuse, formau mici coloane ce susțineau podeaua clădirii. Aceasta avea sub ea un spațiu gol, prin care circulau fumul și aerul cald rezul-tate în urma arderii de combustibil într-un cuptor amplasat la marginea clădirii, în exteriorul lui.„În ce privește placajul de marmură, am găsit fragmente din acesta, inclusiv unul cu decor în basorelief. Vom reconstitui, în parte, cum arăta clădirea și care era gradul ei de lux”, a mai spus arheologul.Marcat în planul Tomisului anticChiar dacă este vorba despre un edificiu foarte vechi și cu importanță istorică, el va rămâne în conservare, fără să poată fi expus publicului.„Ar fi păcat să se distrugă. Conducta de canalizare care a prilejuit aceste descoperiri poate fi amplasată fără să provoace noi avarii vestigiilor. Acestea vor trebui reacoperite, deoarece neșansa lor este, pe de o parte, suprapunerea sitului arheologic Tomis cu construcția modernă a Constanței și, pe de altă parte, descoperirea lor pe carosabilul străzii Arhiepiscopiei. Partea bună este că am salvat toate informațiile pe care aceste vestigii antice ni le-au putut oferi. Le-am pozat, le-am desenat, le-am pus pe plan și, în felul acesta, am contribuit, cu un mic «licurici» la completarea hărții arheologice a Tomisului. De asemenea, se va face o ridicare topometrică și descoperirile vor fi marcate pe planul orașului actual și pe planul Tomisului antic. Știm că ele sunt aici și că sunt într-o stare de conservare relativ bună”, ne-a mai spus Octavian Mitroi.Lucrările în zona peninsulară vor continua și în perioada următoare, când va fi săpată strada 22 Decembrie 1989. Arheologul este de părere că și această arteră va oferi surprize frumoase pentru istoria Tomisului.