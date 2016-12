Galerie FOTO. Cum a devenit Piaţa Tomis III un bazar de lumea a treia

4

Ne invartim in cerc...

Oricum vrei s-o dai, tot la primarie ajungi. Pai misca ceva, fara aprobarea spaguit tacita, din ochi, a administratiei locale, infaptuita de politia locala, si sprijinita pe toate palierele justitiei locale?? Totul ierarhic, pana sus...Hala pietei, a inceput sa se goleasca, apar tot mai multe tarabe goale, coloratii acapareaza si aerul, te lovesti de ei la tot pasul...Ia sa vedem, cine i-a concentrat pe totii in zona, cine le da apa la moara, cine le plateste utilitatile si le apara faradelegile? Aud?? Exact ca-n bancul cu importul de piese ptr masini de cusut rusesti...cand le pui cap la cap, tot AK47 iese...Cercul vicios, pomeni,tiganet,asistati paketari =primar= linistea rosie. Mai sunt ceva spatii verzi de desfiintat, terenuri de retrocedat prin Mamaia...Oare de ce mai tot tineretul studios pleaca din Cta?