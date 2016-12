Galerie foto. Bulevardul Regina Elisabeta, reabilitat odată cu faleza de la Cazino

4

Culori

Culoarea neagra-cenusie a stalpilor de luminat e total nepotrivita cu frumusetea zonei si destinatia turistica a acesteia. Seara, in zona statuii lui Eminescu stalpii de iluminat negri iti dau senzatia ca esti in Cimitiru' Bellu.... Nu puteau sa-i vopseasca in alb, in ton cu balustrada falezei?!!