FOTO. Cum a devenit o ruină a Constanţei una din cele mai grandioase fântâni din lume

Fantana Blanduziei

Ce spuneti Doamna Perhaita? Ca "Autoritățile locale nu au inclus deocamdată fântâna în prioritățile municipiului pentru anul acesta,"? Stati linistita Doamna. ca nu e chiar asa! Nimic nu e ceea ce pare. Poate ca in mod deliberat nu a fost inclusa, pentru a se degrada, apoi pentru a exista un motiv serios de demolare, si in final pentru a se construi ceva in locul respectiv. Ce ziceti domnu' Primar? Ce ziceti de un bloc asa cam de 15-20 de etaje si cu 3-4 locuri de parcare (nu mai multe ca v-ar sari in cap alti constanteni ce ar deveni brusc invidiosi). Sau daca nu, nenea Teodosie! Ce zici Parinte, n-ar merge asa o biserica, cu casa mortuara alaturi? Nu de alta dar am vazut ca se poarta prin Constanta. Numai ca de data asta ar fi de bun augur. Ia ganditi-va cum ar intra lumea (adica fanii infocati) sa se inchine si sa lase acolo un ban inainte sa mearga la meci. Valuri valuri. Si sa vedeti cum in maxim 2 ani Farul va renaste ca pasarea Phoenix, si va castiga Europa League.