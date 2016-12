FOTO. Când se deschide şi cum va arăta parcul de aventuri de la Neptun

FOTO. Când se deschide și cum va arăta parcul de aventuri de la Neptun

Paradis Land - un adevărat paradis pentru iubitorii de aventuri, de asta vor avea parte, constănțenii și turiștii, începând din această primăvară. Este vorba despre Parc Aventura Paradise Land, din stațiunea Neptun. În mijlocul pădurii Comorova, într-un peisaj de poveste, la o aruncătură de băț de malul Mării Negre, de câteva luni s-a „născut” un paradis, un parc de aventuri, unde putem savura o gură de aer curat și ne putem pune curajul la încercare.Două hectare de pădure și 11 trasee pe nivele diferite de dificultate, cu jocuri din cele mai inedite vor fi la dispoziția iubitorilor de sporturi și aer liber. Încă nu a fost anunțată deschiderea oficială a parcului, însă organizatorii preconizează că va fi inaugurat în a doua jumătate a lunii martie. Jocurile sunt gata, dar mai sunt unele detalii de pus la punct. „Paradis Land este o lume aventuroasă, cu multe surprize ce vi se vor dezvălui încet, încet, la tot pasul - cu punți de lemn, parâme, cordeline aflate la înălțime. Mascota parcului - temutul Căpitan Barbarosa va însufleți parcul, iar misterele lui ne vor arăta că aventura nu are limite”, ne îmbie Aurelian Marin, dezvoltatorul proiectului.Deocamdată nu au fost stabilite definitiv tarifele pentru perioada dinaintea sau în timpul sezonului estival. Parcul va fi deschis zilnic, de la ora 9,00 dimineață, până când se întunecă, primăvara și toamna, iar vara va fi deschis până la miezul nopții. „Vom avea tarife diferențiate pentru copii, adolescenți, adulți. Vor fi zone de reduceri pentru elevi și studenți și ne gândim și la oferte pentru familii, minimum trei persoane, dar neapărat un adult. De asemenea, am vrea să introducem mai multe tipuri de abonamente, eventual pentru o zi, săptămânal sau lunar. În plus, vara vom colabora cu hotelurile de pe litoral, unde vor fi puse în vânzare bilete la prețuri speciale, mai mici decât dacă turiștii le-ar achiziționa de la fața locului”, a mai explicat managerului parcului.Traseele sunt pe nivele diferite de dificultate, astfel încât să se poată distra și cei mici, cu vârste începând de la 3 ani, dar și cei mari. Cel mai greu va fi traseul negru, unde se vor atinge și înălțime de 12 - 14 metri, destinat celor cu vârste peste 14 ani. „Va fi un regulament strict de folosire a parcului. Noi le vom recomanda tuturor și pe ce trasee să intre, în funcție de vârstă. Vor fi echipamente de siguranță, cu hamuri, elemente de suspensie și toată lumea va purta cască și mănuși. Recomandăm ca îmbrăcămintea să fie comodă, iar încălțămintea să fie adecvată - sport”, a mai precizat Aurelian Marin.