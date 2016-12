Directorul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, MIHAI PERIFAN a răspuns întrebărilor tale

Directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, MIHAI PERIFAN a răspuns întrebărilor tale

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

De câte ori v-ați simțit neputincioși în fața unui vânzător arogant care v-a păcălit cu zâmbetul pe buze că totul este proaspăt sau că produsul s-a defectat din cauză că nu ați știut cum să umblați cu el?Directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, MIHAI PERIFAN a fost în redacția Cuget Liber și a răspuns întrebărilor voastre. Din păcate, timpul nu a permis ca toate întrebările să primească un răspuns în timp real, insa vor fi raspunse prin e-mail.1. De ce cand am vrut sa reclam Enel pentru intreruperi repetate a furnizarii energiei, neanuntate si inopinante, una din angajatele dumneavoastra mi-a spus la telefon ca reclam degeaba Enelul. Daca Enel intra in o categorie speciala, va rog sa imi explicati care sunt drepturile mele ca si consumator in fata lor. Multumesc.MIHAI PERIFAN - Conform procedurii generale de solutionare a petitiilor, aprobata prin ordin al presedintelui ANPC, reclamatiile si sesiziarile se primesc numai in forma scrisa. Comisarul de serviciu care a raspuns la telefon, trebuia sa va consilieze asupra modului de depunere a unei reclamatii. Este obligatorie depunerea documentelor care sa ateste relatia cu operatorul economic, iar in acest caz contractul. Trebuie sa ne asiguram ca reclamatia este formulata in numele titularului de contract.2. CINE CIRCULA CU MICROBUZELE 305..303 DAR MAI ALES 305 A PUTUT VEDEA IN CE STARE SE AFLA ACESTE MICROBUZE ...sunt infecte ..un focar de mizerie spatarele de la scaune .de unde ne tinem k, mana sunt jegoase lucesc de jeg ....miros urat ..ies dim pe traseu nematurate ..ramase de seara .. pungi goale ,doze de bere seminte tot ce vrei o adevarata ghena de gunoi pe roti ...intr-o dim era vomat in microbuz ramas de seara soferul nici macar nu stia ce are in masina ..despre soferi e si mai rau ..vorbesc in continu la telefon cu voce f tare ..se parasc intre ei la sefu lor ..se bat pur si simplu ptr calatori ...se intrec intre ei cine ia calatori mai multi totul ptr bani ..asa ceva nu am mai vazut nicaieri ..ma repet aceste microbuze sunt un pericol usile nu se inchid .curg tablele de pe ele sunt defecte adevarate rable si wc-uri pe roti .....repet tot timpul vorbesc la telefon si numai cati bani au facut cati calatori si se parasc si se cearta intre ei desigur cu voce tare nu sunt atenti la condus ...mizeria e la ia acasa mai bine arata un wc public ...circula cu zeci de persoane in picioare sunt atat de inguste ca nu poti sa trecu unul pe langa altul de fapt aceste microbuze au fost ptr marfa si le-au modificat ptr calatori dar nu corespund normelor standard INTREBARE CUM DE PANA ACUM SUNT O GROAZA DE ANI CEI DE LA OPC NU AU VAZUT NU AU AUZIT NIMIC AICI TARE MA TEM K, E CEVA PUTRED!Daca aveti competenta in verificarea microbuzelor in ceea ce priveste curatenia lor, de ce va mai trebuie numarul microbuzului? Verificati-le pe toate!!! Imi dau seama ca, la valoarea dvs., nu va deplasati cu mijlocul de transport in comun, dar va garantam noi, toate au probleme! De ce nu luati initiativa si nu organizati o actiune de amploare in ceea ce privete microbuzele, in care sa-i cooptati si pe cei de la Rutiera, RAR si ISCTR? Dar actiunea sa o faceti in strada, in timpul programului, nu la sediul firmelor, si nu anuntata in prealabil!MIHAI PERIFAN - In general, Comisaritul Judetean pentru Protectia Consumatorului nu executa controale operative, noi desfasurandu-ne activitatea doar in baza sesizarilor si tematicilor nationale care ne sunt transmise de ANPC. Va rugam sa va adresati cu incredere institutiei noastre printr-o sesizare scrisa ori de cate ori constatati o neregula.3. Domnule director, din cauza fluctuatiilor de tensiune la electricitate, mi s-au ars aparatele electrice in casa. este de competenta OPC o asemenea problema pt a sti daca sa depun o plangere si la dvs deoarece cei de la ENEL nu vor sa ma despagubeascaMIHAI PERIFAN - In aceasta situatie, procedura ENEL prevede ca in termen de 24h de la incident, consumatorul afectat sa depuna o reclamatie. Se va constitui o comisie care va stabili raportul de cauzalitate dintre defect si paguba. Daca decizia nu este favorabila consumatorului, acesta se poate adresa doar unei instante de judecata.4. Acum un an am avut probleme cu telefonul cumparat de la Cosmote potrivit unui contract pe 24 luni. Cand mi s-a defectat si m-am adresat serv. de garantii de la Cosmote mi s-a spus de catre repr. sai ca este din cauza utilizarii gresite ale mele . Dar cand le-am demonstrat contrariul mi s-a spus de catre acestia : " ne pare rau , dar sunteti scos de la garantie iar repararea tel. este de numai 900 ron !' nici telef. nu avea aceea valoare! M-am adresat O.P.C.-ULUI CONSTANTA si o functionara de-a dvs. mi-a soptit : nu depuneti nicio reclamatie impotriva la Cosmote, ca degeaba o depuneti! Deci sunteti mana in mana!!!!!5. Ce ne puteti spune despre etichetele inselatoare ale produselor alimentare care promit minuni, dar care se dovedesc niste mari porcarii. Nu de putine ori am cumparat creme care promiteau reintinerirea dupa cateva utilizari(o luna) si nu au avut nici un efect. Aici mai pot aminti si mierea din supermarket, care contine zahar si care nici dupa cateva luni nu se zahariseste. si stiu destui apicultori care nu au loc sa isi vanda marfa sanatoasa din cauza lor.MIHAI PERIFAN - Legislatia in vigoare prevede: "etichetarea si metodele prin care aceasta se realizeaza nu trebuie sa atribuie alimentelor proprietati de prevenire sau tratare sau vindecare a bolilor sau sa faca referiri la astfel de proprietati. Sunt exceptate de la aceasta interdictie apele minerale naturale, precum si orice alimente cu destinatii nutritionale speciale, autorizate in acest sens de Ministerul Sanatatii". Aceste interdictii sunt valabile si in cazul publicitatii alimentelor.6. Sute de sticle de apa plata au fost retrase de la comercializare in capitala. ce ne puteti spune despre cea comercializata in magazinele constantene?este neconforma? au fost realizate controale?sunt sortimente de apa care au ajuns is la noi in magazine si nu ar mai trebui cumparata?7. De ce nu luati masuri impotriva celor de etnie roma care vad produse de proasta calitate, prin pietele Grivitei si Tomis 3? Da, suntem saraci, dar prea e bataie de joc! Hainele se rup dupa doua purtari, iar musamalele nici nu apuci sa le pui pe masa!MIHAI PERIFAN - De fiecare data cand se constata abateri la comercianti neautorizati, acestia sunt sanctionati contraventional tocmai pentru a se elimina aceste practici neconforme. Daca este comerciant ambulant, nu avem competenta pe acest segment.8. Peste citeva zile incepe sezonul estival. Sigur va fi iar tiganie in statiuni si mai ales in satul de vacanta. terase si tot felul de cosmelii in care se vind produse de o calitate indoielnica. va intreb ce face OPC ul pt a elimina aceste mizerii din peisaj, si sa mergeti in vama veche sau 2 mai sa vedeti mizerii.9. OPC CE SPUNE DESPRE SCANDALUL DE LA MICUL REGAT? SUNT CONVINSA CA ASTFEL DE SITUATII SE REGASESC SI IN ALTE ASEMENEA PSEUDO-GRADINITE.10. Am vazut prin multe magazine, mai ales in mallurile din Constanta, ca exista sute de produse expuse pe rafturi, dar care NU AU preturile afisate! De multe ori am fost nevoit sa intreb angajatii. Este permis, din puct de vedere legal, asa ceva? Si ce pot sa fac daca dupa ce am cumparat un produs, realizez ca este contrafacut? Este posibil ca pe moment sa nu-ti dai seama ca esti pe cale sa dai banii pe o porcarie.