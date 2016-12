De ce au decis autorităţile suspendarea lucrărilor la parcarea supraetajată din Mamaia

1

suntem de ras

politia comunitara nu face decat panda in mamaia. pune caracatite dar nu fluidizeaza parcarile. niste oameni de nimik. si aia care ii pune... nu asigura parcari si vor sa fie totul in ordine. oras si conducatori de judet/oras nu au nici o treaba.... nu ii intereseaza sa faca ceva si pentru turisti. pun caracatite in special la masinile cu numere de alt judet.RUSINE POLITIA COMUNITARA -JAPCA LA DRUMUL MARE