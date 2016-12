Cum va arăta promenada din Năvodari pentru care localnicii fac scut împotriva „investitorilor“

1

O porcarie!

Este o porcarie! Vin la Navodari in fiecare an cu rulota si stau toata vara, TOCMAI ptr ca sunt satul de statiuni gen Mamaia, Eforie cu betoanele lor, aleile, promenadele si mega hotelurile lor, si prefer cadrul natural al plajelor care se intind de la Lebada si pana la Phoenicia. De-acolo incepe zona "Mamaia-Cocalari", figurile si circul. Plaja voastra cu vegetatia aceea salbatica in spate, terasele rustice si atmosfera actuala, fac tot deliciul si asta este farmecul zonei. Multi o considera ca fiind cea mai frumoasa plaja din Romania si nu ptr ca i-ar lipsi o fasie lata cat o pista de aeroport ptr vezi-doamne promenada?!? Promenada la mare se face descult, pe nisip cu picioarele prin ala marii, nu pe alei. Alea sunt ptr centrul oraselor nu ptr malul marii! Ce nu intelege comunistul care a initiat proiectul este ca facand aberatia aceea de beton lata de 6 m cu 300 de boxe si foisoare si banci vor face ca acel colt de rai sa arate la fel de banal ca si Mamaia. Si-atunci de ce m-as mai duce la Navodari? Si ca mine sunt miit de turisti care vor renunta la a mai cheltui banii lor in Navodari, ca la o adica, o faceti ptr turisti nu ptr localnicii care au semnat petitia, nu? Si vrajeala cu "ce e bun ptr Mamaia e bun si ptr Navoadari" e o prostie, cine a spus ca Mamaia e buna? Daca era buna ptr toate gusturile, de ce mai merg turistii si la Navodari si nu se opresc toti in Mamaia? Pacat, ca interesele unei clici care vor sa puna mana pe ceva bani din "comisioanele" care pica pe sub masa negocierilor din astfel de lucrari, va pot spala pe creier si convinge sa semnati petitia asta. Eu unul in secunda in care cadrul natural al plajei din Navodari dispare si apar 300 de boxe, alei de 6m si banci, mi-am luat adio de la Navodari si am taiat-o la Corbu sau 2 Mai. Sper ca autioritatile competente sa impiedice monstruozitatea asta, ptr ca legislatia in vigoare nu permite o astfel de lucrare in zona de protectie a plajelor.