Cum a fost întâmpinată la Constanţa, acum 100 de ani, familia imperială rusă

Cum a fost întâmpinată la Constanța, acum 100 de ani, familia imperială rusă

Vineri, 27 iunie, ora 11,30, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie va avea loc vernisarea expoziției cu tema „100 de ani de la vizita familiei imperiale cu Țarul Nicolae al II-lea la Constanța, 1914".Partenerii evenimentului sunt muzeul gazdă, Arhivele Naționale, Biblioteca Județeană și Muzeul Militar - Filiala Constanța.În monografia „Constanța - File de album”, realizată de Aurelia și Ștefan Lăpușan împreună cu Gheorghe Stănescu, am găsit cum a fost consemnată în presa vremii, respectiv în „Liberalul Constanței”, vizita țarului Rusiei, însoțit de ministrul de externe: „La orele 8 a.m. a pornit din portul Constanța vaporul «Ovidiu», având la bord pe comandorul Mărgineanu împreună cu toți piloții portului, spre a întâmpina yahtul imperial «Standard» precedat de crucișătorul «Cahul» și «Almaz» și urmat de întreaga escadrilă rusă din Marea Neagră. Compania de onoare cu muzica și drapelul a luat loc la debarcader lângă pavilionul Reginei. O splendidă alee leagă pavilionul Reginei de pavilionul special amenajat construit pentru primirea Suveranilor Rusiei. Aleea continuă spre oraș, ca un drum al florilor, presărat cu crizanteme și margarete.Bricul «Mircea», aflat în rada portului, a salutat sosirea escadrilei ruse prin 31 de salve de tun. Șase aeroplane se înalță deasupra mării.Când yahtul imperial ridică marele pavoaz, Regele și Regina cu în-treaga familie regală română sunt în pragul Pavilionului și răspund la salutul Țarului și al familiei sale.La intrare în port, yahtul «Standard» a fost pilotat de personalul român, iar operațiunile de acostare au fost executate sub conducerea căpitanului Eugen Botez cu o precizie remarcabilă”.