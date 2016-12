Cum a ajuns o elevă tătăroaică olimpică de Naţională la limba română

Cum a ajuns o elevă tătăroaică olimpică de Națională la limba română

În fruntea listei celor zece elevi constănțeni care s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de limba română, se află eleva Suher Abduraman, clasa a X-a la Liceul Internațional de Informatică, care a fost la două sutimi distanță de punctajul maxim.După terminarea celor opt clase la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol, eleva Suher Abduraman a fost repartizată la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, dar, pentru rezultatele deosebite pe care le-a avut, a intrat în atenția conducerii Liceului Internațional de Informatică și i s-a propus să devină elevă a acestei instituții, chiar cu bursă.Pasiunea ei pentru limba română s-a „declanșat” o dată cu venirea la catedră, în clasa a VI-a, a prof. Mihaela Airinei. „Particip la olimpiade din clasa a V-a, dar abia în clasa a VIII-a am reușit să obțin premiul I la faza județeană a Olimpiadei de limba română. Cel mai important este profesorul, pentru că el îți influențează drumul. Am încercat să ating performanța la mai multe discipline: la limba franceză, la matematică, la fizică, la chimie, la matematică, dar maximumul l-am atins la limba română”, povestește eleva. Are în palmares peste 15 premii și mențiuni la diverse concursuri, majoritatea naționale.„Esențială este libertatea pe care ți-o oferă profesorul“Ne-a mărturisit că de mică a avut o pasiune pentru citit și nu a fost genul care să se joace sau să iasă excesiv afară. Și de atunci i s-a dezvoltat pasiunea pentru lectură. Mai apoi, modelată de un profesor foarte bun, a ajuns să se lege și mai mult de limba română. „Cel mai mult contează cum este abor-dat elevul de către profesor și cât de multă libertate în gândire și exprimare ori creativitate i se oferă. Consider că un profesor nu trebuie să-i dea șabloane unui elev, să-l trunchieze. Lectura este suportul, baza pentru reușita la olimpiadă”, ne explică Suher.La clasă studiază cu prof. Mara Căpităneanu, iar pentru performanță, „antrenamentul” îi este asigurat de liceu, mai precis de prof. Alina Mihalache. „De două ori pe săptămână ne întâlnim pentru a discuta diverse teme. Spre exemplu, în clasa a IX-a am dialogat despre marile teme literare: joc-joacă-fantastic, abordăm alte subiecte, îmi dă teme de lucru, îmi recomandă anumite titluri, după care purtăm discuții libere. Fiecare profesor mi-a adus plus valoare, dar am avut și avantajul de a mă fi pregătit încă din școala generală. Trebuie să existe o muncă în ritm continuu, iar baza să fie solidă”, afirmă eleva de clasa a X-a.„Sunt o fire sociabilă“Am rugat-o să transmită un mesaj generației IPhone, cea care consideră lectura drept pierdere de timp. „Ar trebui să aloce un timp cât de cât măcar pe săptămână acestui ritual, pentru că sunt cărți care te dezvoltă și nu trebuie să fie neapărat lecturile cu care au crescut părinții noștri. Spre exemplu, mie mi-au plăcut foarte mult «Maitreyi» de Mircea Eliade sau «Vei fi acolo» de Guillaume Musso. Mai citesc cărți scrise de Osho, care mă scot din monotonie și îmi dez-văluie modalități de a privi viața. Dar am citit și titlurile din școală, pentru a putea fi în pas cu programa de olimpiadă”, a mai spus interlocutoarea.O consideră colegii o tocilară? „Sunt un copil obișnuit. Și mie îmi plac distracțiile adaptate vârstei mele, și eu petrec timp pe Facebook ori mă duc la mall sau la film. Îmi place să ies cu prietenii, sunt o fire sociabilă, doar că mai am și o latură introspectivă. Îmi plăceau foarte mult concursurile de creație literară din școală, care mă ajutau să-mi expun gândurile. Deși sunt tătăroaică născută în România și mi se mai spunea din cauza ochilor «China town», am fost foarte bine acceptată”, ne-a mai mărturisit Suher. Tânăra ne-a mai povestit faptul că din clasa a VIII-a muncește să ajungă la faza națională și a sacrificat vacanța dintre a VII-a și a VIII-a ca să parcurgă în avans toată materia, realizând chiar un portofoliu.În finalul întâlnirii noastre, a ținut să ne declare că în spatele acestei reușite sunt oamenii pe care ea îi consideră valoroși: „Doamna mea profesoară de limba română, părinții mei și toți cei care au avut încredere în forța mea, cărora țin să le mulțumesc, dar și munca, pasiunea mea pentru frumos, pentru literatură. Mă bucur acum de roadele muncii mele, dar continui să scriu, să citesc și nu uit nicicum să zbor către tărâmurile cele mai îndepărtate și să zâmbesc. Voi continua să particip la diverse concursuri care să-mi deschidă noi orizonturi spre cunoaștere și spre desco-perirea propriului eu în fața frumseților și tainelor lumii”.