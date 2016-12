Criptele istorice de sub casele constănţenilor. Când vor fi scoase la lumină vestigiile arheologice?

Criptele istorice de sub casele constănțenilor. Când vor fi scoase la lumină vestigiile arheologice?

Popoarele migratoare care s-au perindat pe pământurile Dobrogei nu au reușit să distrugă tot ce le-a ieșit în cale. Cele șapte basilici sunt încă în picioare, dar și cele trei cripte din zona Peninsulară.Basilicile, criptele și mormintele cu sfintele moaște sunt doar câteva dintre elementele care ne demonstrează bogăția locului. Dobrogea a fost nucleul creștinismului, în Peninsulă, pe un spațiu relativ restrâns descoperindu-se trei cripte, potrivit arheologului Gheorghe Papuc.Arheologul a declarat că sub toată Constanța numeroase vestigii arheologice așteaptă să fie scoase la lumină, între secolele IV-VII în Dobrogea fiind ridicate cele mai multe basilici.El povestește că pe vremea lui Ceaușescu a existat o tentativă de a scoate la lumină basilica paleo-creștină, aflată între strada Traian și Bulevardul Ferdinand. Cercetată de Adrian Rădulescu, fostul director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Basilica Mare a atras imediat atenția autorităților de la acea vreme. El a reușit să convingă autoritățile de la vremea respectivă să aloce soldați pentru a curăța respectivul monument. Mai mult, Consiliul Culturii Socialiste a mobilizat oameni pentru a face pregătirile necesare pentru intrarea acestui obiectiv în circuitul turistic. Deși fuseseră obținute fondurile externe pentru restaurarea basilicii, în cele din urmă s-au sistat lucrările în ani ‘70, banii luând altă destinație.Un vas cu mir descoperit sub blocurile din PeninsulăÎn anii ‘80, un vas cu mir din secolul VI a fost descoperit de arheologul Valeriu Georgescu lângă basilica aflată în zona situată între Moscheea Carol și Arhiepiscopie. Într-o nișă mică, acoperită cu o țiglă, a fost descoperit un vas de sticlă cu mir, care astăzi este expus în Sala Tezaur a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Cu un diametru de 15 cm, lățime de 6-8 cm, vasul este dovada faptului că aceste cripte din interiorul basilicilor păstrau la loc sigur moaștele martirilor și toate lucrurile sfinte din cadrul unui locaș de cult. O altă criptă a fost descoperită sub altarul Basilicii de la intersecția străzilor Mircea cel Bătrân cu Negru Vodă. Aici este cea mai mare basilică dintre toate, având o lungime de peste 50 de metri și o lățime de peste 20 de metri. Aceste cripte sunt atât de întinse că o parte dintre ele intră sub terenul unor case particulare. Cea de-a treia criptă, mai mică, povestește arheologul Gheorghe Papuc a fost descoperită în basilica de sub Colegiul „Mihai Eminescu”. Toate aceste cripte demonstrează intensa viață religioasă din cetatea Tomis.