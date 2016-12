Constanţa, acum 130 de ani: câinii omorâţi, prostituţia legală

4

Atit timp cit o Fasole Drogata si un Porc Vesnic Beat conduc Constanta, nu ne putem astepta la nimic bun. Dar lucrurile se vorschimba in curind.

Asa cum incontinuu diverse personalitățuri (ca altfel nu le pot spune) care se umflau in pene patrunsi de cit sunt ei de grozavi, ajung pe la diverse case de recreere, care pe unde gasesc bilet de odihana (Jilava, Poarta Alba), in curind si cele doua scursori legionare, care au adus numai nenorociri Constantei, printre care eu consider ca cea mai mare e pretul exorbitant al apei, ne vor umple inima de mihnire ca ne vor parasi pt. un concediu de vreo 20 de ani la Poarta Alba. Ca om care lucrez in domeniu, afirm , in baza unor calcule clare, ca pretul apei este de aprox. 4.5 ori mai mare decit ar trebui sa fie. Cu siguranta ca vor fi insotiti si de lacheul lor, Zdreanță Scupra, cel care a creat cea mai mizerabila șleahta de infractori care a existat vreodata in Ovidiu, clanul mafiot Zdreanță Scupra-Fane tiganu-Hanganu, clan sustinut cu multa abnegatie de o politie corupta, incapabila si care doarme pe ea. Zdreanță Scupra daca ceva bun nu e in stare sa faca in Ovidiu, atunci s-a gindit sa faca ceva rău si anume un club de box in care sa atraga diversi paria nespalati, sa faca o pepiniera de infractori si de huligani pe care sa-i foloseasca in actiunile lui abjecte de terorizare a populatiei din Ovidiu. El procedeaza in acelasi mod in care stapinii lui, boarfele legionare Scufița Rosie Drogata si Porcul Vesnic Beat isi urmeaza politica lor legionara (vezi ghetoul din mijlocul Constantei). Acesta este adevarul, Zdreanță Scupra se bazeaza pe boriturile lui Fane tiganu si Hanganu. Dar, cu siguranta in Ovidiu vor fi alegeri anticipate. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.