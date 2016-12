CINE SALVEAZĂ ISTORIA CONSTANŢEI? Moscheea "Carol I", monument arhitectonic în pericol

3

Istorie aruncată la gunoi

Intr-un ziar central de ieri,undeva prin subsolul paginii apare articolul "Istorie aruncată la gunoi!.......". Aflam din articol ca un grup de tineri din Constanta,a facut curat in gradina istoriei dobrogene. Edificiul roman cu mozaic,aflat la doar cateva sute de metri de cea mai mare poarta maritima a tarii,este sufocat de gunoaie.( de 10 ani este la fel,am poze) Tinerii anonimi din Constanta s-au apucat de treaba,fara publicitate,fara goarna.Gestul lor a trecut neobservat in presa locala.Bineinteles,Mazare nu trebuie jignit.In schimb in presa locala de azi aflam ca tinerii din TSD,VESTITORII PRIMAVERII,au dat ghiocei la doamne.Acțiunea tinerilor tesedei este inclusă în programul „TSD PROMOVEAZA VALORILE si TRADITIILE ROMANESTI”(se vede).Mai aflam din ziarele locale ca domnul presedinte Pepedede Constanta este preocupat de strategia pentru viitorul partidului,aflam ca doi liceeni sunt prosti sau ca Antonia este in forma dupa nastere.In ziarele de azi,citim ce ne-am dorit toata viata.Va dau adresa din ziarul central ( http://adevarul.ro/locale/constanta/foto-istorie-aruncata-gunoi-protest-indiferentei-autoritatilor-fata-edificiul-roman-mozaic-1_54f707e9448e03c0fd382075/index.html ) Pentru domnul Iusuf Muurat am cateva observatii.Tatarii/turcii din Dobrogea nu traiesc intr-o "tara adoptiva".Tatarii din Dobrogea traiesc in tara lor,in tara unde s-au nascut.Tatarii din Dobrogea sunt cetateni romani si fratii nostri.O parte din istoria noastra este comuna.Si unii si altii,asa cum am aratat suntem afectati de nepasarea sau de lacomia nesimtitilor.In loc de Feisbuc,domnului Mazare i-as recomanda un Guagăl Maps la nivelul strazii.As dori sa vada si el cum arata centrul istoric din Alba Iulia ca sa nu spun Sibiu ca ma face nazist sau basist.