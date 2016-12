Bricul Mircea, atunci şi acum

Bricul Mircea, atunci și acum

20 Noiembrie 2014

Bricul Mircea este numele a două nave din dotarea Marinei române. Întâiul Bric Mircea, o corabie de tip brick construită integral din lemn, a funcționat între 1882 și 1944, iar cel de-al doilea „Bric Mircea”, o navă barc clasa A, construită din metal, dotat atât cu pânze(vele) cât și cu un motor Diesel naval, a fost lansat în 22 septembrie 1938 la ora 15:48[1] și se mai află în funcțiune și astăzi ca navă-școală.La data de 17 mai 1939 a sosit în țară și a intrat în serviciul Marinei Militare nava-școală „Mircea”, velier de tip barc triarborat (cu trei catarge), construit în anii 1938-1939 la Șantierul Naval Blohm und Voss din Hamburg, Germania.[2]Nava a fost botezată „Mircea” ca și înaintașul său „Bricul Mircea” (1882-1944), purtând numele domnitorului Mircea cel Bătrân, întregitorul Țării Românești până la „Marea cea mare”. Figura lui Mircea formează galionul navei.[2]După reparațiile capitale și modernizările făcute în anul 1966 - la același șantier naval unde a fost construită - și între anii 1994-2002, la Șantierul Naval Brăila, a devenit nava cea mai modernă dintre „surorile” ei („Eagle” - SUA, „Gorch Fock” - Germania, „Tovarișci” - Ucraina și „Sagres (III)” - Portugalia).[2]In anii '90, Nava „Tovarișci” a fost tinuta prin porturile din Marea Britanie si din lipsa de fonduri pentru restaurare, a fost cumparata cu fonduri private de Germania si transformata in muzeu. In prezent se afla in orasul port Stralsund cu numele original „Gorch Fock I”, scrie wikipedia.ro.