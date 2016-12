Bazaconie rutieră în Constanţa: „Parcarea interzisă“ în… parcare?!

Bazaconie rutieră în Constanța: „Parcarea interzisă“ în… parcare?!

Un indicator rutier privind parcarea interzisă așează Constanța în lista orașelor cu „minuni”. Dacă în alte părți stâlpii de iluminat public „cresc” în mijlocul șoselei, la noi un astfel de indicator a fost montat (culmea!) într-o parcare din spatele unui bloc. Una din principalele suferințe ale Constanței o reprezintă lipsa locurilor de parcare. Iar felul haotic în care au fost ridicate construcțiile noi, înghesuite, în baza unor autorizații ce ridică semne de întrebare, vine să accentueze problema. O simt pe pielea lor locatarii blocului LV 16 de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, din zona Trocadero. În imediata vecinătate a blocului, a fost ridicată o vilă cochetă și, deși în acte proprietatea figurează ca fiind situată pe strada Partizanilor, numărul 27, singura cale de acces este aleea din spatele blocului LV 16 și prin parcarea folosită de locatari. Cum era de așteptat, (având în vedere spațiul restrâns și numărul ridicat al locatarilor motorizați din zonă, nu au întârziat să apară neînțelegerile: mașini blocate, locatarii casei puși în imposibilitatea de a ajunge cu mașina la proprietatea lor etc. În consecință, familia Gabor, locatară în vila cu pricina, a reclamat situația autorităților locale și Poliției. Soluția găsită de acestea vine să uimească: a fost instalat un indicator rutier cu parcarea interzisă, pentru a se asigura o cale de acces către imobil. Indicatorul a fost montat în urmă cu cinci luni, dar ieri, pentru prima dată, a fost solicitată intervenția Poliției Rutiere Constanța pentru montarea unei „caracatițe”, ceea ce a dus la iscarea unui scandal. Alee în spatele blocului, parcare sau arteră rutieră? Iuliana Gabor, cea care a făcut demersurile pentru montarea indicatorului și care, ieri, a cerut sprijinul Poliției pentru a ajunge acasă, spune că are legea de partea ei. „În nenumărate rânduri, ne-au blocat accesul la locuință. În iarnă, a trebuit să ies din casă, cu copilul cu febră învelit într-o pătură și să plec la spital cu un taxi, pentru că aveam mașina blocată. Am încercat să ne înțelegem pe cale amiabilă, dar nu s-a putut. Am făcut plângeri la Primărie și Poliție, am făcut poze și le-am arătat ce se întâmplă. Am făcut adrese peste tot să se găsească o soluție să pot să intru. Și aceasta a fost soluția găsită de autorități, nu de noi”, a subliniat femeia. În replică, locatarii blocului LV 16 atrag atenția că indicatorul și marcajele rutiere au fost realizate pe un spațiu ce aparține blocului și fără înștiințarea asociației de proprietari. De asemenea, documentele în baza cărora au apărut acestea ridică semne de întrebare. „Voi urma calea judecătorească. Am să acționez în judecată pe cei care se fac responsabili pentru aces-te marcaje, pentru abuz în serviciu. Semnele rutiere se pun în baza unei aprobări din partea Consiliului Local și respectând normele legale. Trebuie efectuate măsurători, obținute aprobări. Nu așa, pe o schiță de mână, așa cum ne-au prezentat ei (n.r. - familia Gabor). Mai ales că au pus restricții pe parcarea noastră, fără a fi înștiințată asociația de proprietari. Aici este domeniul blocului, este aleea de acces pentru bloc, nu arteră rutieră”, a subliniat Marius Szabo, locatarul a cărui mașină a fost blocată în parcare. „Este o anomalie legală!“ Am contactat reprezentanții Poliției Rutiere și ai Poliției Locale Con-stanța, pentru a afla în ce măsură este legală amplasarea, cel puțin neobișnuită, a respectivului indicator rutier. Iată care a fost răspunsul primit de la Ciprian Sobaru, șeful Biroului Poliției Rutiere Constanța: „Situația ne este cunoscută. Locatarii de la imobilul de pe strada Partizani trebuie să aibă acces la proprietate. Drept pentru care, au fost realizate marcajele și montat un indicator care să arate că parcarea este interzisă, astfel încât să nu le fie blocat accesul. Este un drept garantat prin lege. Cât privește așa zisa alee, este un ac-ces rutier, chiar dacă este o simplă alee din spatele blocului, ceea ce înseamnă că pot fi montate semnele de circulație”. Pe de altă parte, omul legii a admis că este singura situație de acest gen din Constanța: „Este o anomalie, dar a fost necesară, pentru că locatarii nu au ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă”. Surprinde, de asemenea, rapiditatea cu care oamenii legii au răspuns solicitării pentru montarea „caracatiței”. Nu mai departe de zilele trecute, reprezentanții celor două instituții ne declarau că nu au suficiente echipaje pentru a elibera trotuarele „sufocate” de mașini, parcate chiar și în imediata apropiere a trecerilor de pietoni. În replică, Daniel Bratu, șeful Poliției Locale, a explicat că cei care au intervenit au fost polițiștii de la Rutieră, care au solicitat montarea unei caracatițe.