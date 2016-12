BĂTAIE DE JOC! Bisericuţele de cretă de la Basarabi stau să cadă

5

Ipocriti,ipocrizie

Se spune ca poporul roman s-a nascut crestin.Cred,dar cu mentiunea ca politrucul roman s-a nascut ipocrit.Nu stiu daca intamplarea face sau Dumnezeu a vrut sa le puna pe toate la locul lor.Acest articol apare exact cand se discuta despre obligativitatea predarii religiei in scoli.Politicienii,intelectualii,artistii neamului isi dau ochii peste cap cand vorbesc despre religie.Victor Ponta,ortodoxul neamului,pupa icoane in campania electorala.Politrucii nu inaugureaza nimic fara un sobor de preoti. Monumentele istorice,care mai stau in picioare,au ajuns un fel de sambadrom istoric.La Adamclisi Mircea Geoana,Mazare si Nicusor sunt prezenti la un spectacol de sunet si lumina.Taranii adusi cu autobuzele la eveniment asteapta in frig.Legiunile romane sufera alaturi de luptatorii daci."Am iesit in fata voastra in camasa.E frig,dar DUMNEZEU ne pune sa trecem prin INCERCARI”(striga Mazare).Primarul izbugneste in lacrimi.Plange pe umerii sarmanilor imbracati in costume de daci si romani.Te trec fiorii. Profunda angajare patriotica,crestina,nationalist-romaneasca si revolutionara.Istoricul Puiu Hasotti baga un text din Bratianu.Nea Gigi Becali se crede un martir crestin.Mazare este beatificat in direct la TVR1.La poarta lui Nicusor flutura un drapel romanesc mare cat casa lui.Sa vada tot credinciosul ca acolo este resedinta Guvernatorului Dobrogei,primul pamant romanesc crestinat.In timpul asta semnul crucii,primul semn al crucii sapat in stanca care atesta vechimea crestinilor dobrogeni,dispare pe vecie din nepasarea politrucilor mincinosi.Mindri ca suntem romani ortodocsi !