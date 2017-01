Zestrea lui Stancă

A fost sunat de o mulțime de procurori care l-au întrebat dacă are ceva de spus, dar el, deocamdată, nu vorbește. Așa sună amenințările lui Petre Stancă, pe care le vrea colportate prin presă către aceia care au urechi de auzit. Ceea ce nu toarnă către procurori lasă totuși să se scurgă către ziariști, dar numai jumătăți de informații, chiar dacă domnia sa are un tablou complet al situației Consiliului Județean. Cum este greu de crezut că ar mai exista dialog între ex-vicepreședintele CJC și clanul Mazăre, ca să acredităm o încercare de șantaj pe ultima sută de metri din partea lui Stancă, se pare că singurul scop al jumătăților de adevăruri lansate pe piață este acela de a da o idee eventualilor „pretendenți” despre zestrea pe care ar putea-o aduce „mireasa”. Pe lângă un număr de primari pe care îi controlează, partidul care l-ar vrea pe Stancă s-ar alege și cu o listă de puncte slabe ce ar putea fi atacate în campania electorală cu informații verificate, cu dovezi și cu cel puțin un martor. Chiar dacă martorul ar trebui să-și toarne cenușă în cap, operațiune pe care exclusul a dovedit că o poate face cu entuziasm atunci când se căia, tardiv, pentru vina pe care a avut-o în comasarea instituțiilor de cultură. Deci, dacă vrem să aflăm adevărul din interiorul Consiliului Județean, să ne rugăm să-l culeagă careva pe Stancă de pe drumuri. Sau poate că procurorii, în loc să-l deranjeze la telefon, s-ar putea gândi să se autosesizeze la declarațiile fostului pesedist - „deocamdată nu am nimic de spus” - și să găsească modalitatea de a-l cerceta pentru tăinuire. Dacă nu vrea cu binișorul…