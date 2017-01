Zăpada? Un moft

Fac slalom uriaș, cu mașina sau per pedes, printre ghețarii desprinși din banchiza polară și ajunși, cine știe cum, pe străzile urbei noastre iubite. Dar nu asta facem toți zilele astea? Slalomăm și înjurăm: pe Mazăre, pe Constantinescu, pe Gabi Stan-Afganistan, pe Martin, pe Tăriceanu, pe Băsescu, RATC-ul, RADET-ul, pe dracu', pe lacu'. Aș dori să mă detașez, să nu mă las dus cu turma, să judec situația la rece, oricum alternativă nu există. Dar parcă poți?! Mă uit la TV, la cele două posturi locale existente, și remarc faptul că, într-un fel, troienele au trecut în plan secund. Tipic românește, am și uitat de unde a plecat scandalul: isteria nămeților s-a mutat rapid în plan politic. Constanța TV, un post cu evidente simpatii liberale, dă cu ce apucă - microfoane, camere, reporteri - în administrația controlată de grupul Mazăre - Constantinescu, în vreme ce Neptunul, televiziunea împricinaților, parează cum poate, încercând să sublinieze eforturile făcute de către administrația locală, draga de ea, de către dragii noștri gunoieri puși să împrăștie nisip pe bulevarde din goana calului. Sunt convins că, dacă la Casa Albă s-ar fi aflat un liberal, am fi asistat exact la același scenariu, dar vițăvercea: Neptunul ar fi aruncat cu tone de rahat, sub pretextul apărării drepturilor citadinilor, iar CTV l-ar fi șters pe primar cu batistuțe din alea parfumate. De-aia spuneam mai la deal că, din nefericire, nu poți sta în no man’s land: ori ești pro-Mazăre, ori ești anti. Ori că-că, ori că-că. Păcat că, orbiți de bătălii politice inutile, liberalii, pesedeii, democrățeii uită un singur lucru: pe noi, ăștia mulți, ne doare în cot că se bat ei pe funcții și fotolii. Nu vrem decât să ne mișcăm nestingheriți prin oraș, nu vrem decât să avem apă caldă non-stop, căldură în calorifere, curent electric la discreție, indiferent că Mazăre sau cine-o fi viitorul primar, că l-o chema Manea sau Mironescu, e în Brazilia, Republica Dominicană sau Siberia.