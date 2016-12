Yupii, mi-a ieşit un număr!

Yupii, mi-a ieșit un număr!

În timp ce unii, ieri, își dădeau în bobi dacă vor pleca sau nu la Bruxelles, eu completam scheme la 6/49. Mi se părea un câștig mai la… îndemâna mea decât cel promis de viitorii europarlamentari. De la o dezamăgire la alta, am tot zis că renunț, prea conștientă fiind că jocul ăsta este o mare prosteală la nivel național. Din păcate, ieri, au avut dreptate cei care au pariat că potul cel mare va fi câștigat exact în ziua alegerilor. În țara asta nimic nu este întâmplător! Iar am cotizat, românii mei, pentru altceva decât norocul nostru! Se spune că bursa este locul unde oamenii deștepți joacă și pierd... pentru toți ceilalți există LOTO! Și cum să nu fie adevărat când din 14 decembrie 2008 încoace, când câștigul era de doar 290.000 euro, am ajuns să tânjim după aproape 12 milioane de euro ca să: 1. Eu, clar, dacă aș fi câștigat aș fi plecat din această țară fără să mă uit înapoi. Ca, de altfel, marea majoritate a potențialilor câștigători!!! 2. Mama mea, pensionară, și-ar fi dorit să termine de achitat celălalt „apartament”, de pe Baba Novac, și să-și mai ajute copiii, iar dacă-i mai rămânea, sărăcuța, să călă-torească. 3. Colega mea și-ar fi cumpărat acei pantofi de la Stradivarius, un jeep și… „toyota” prin lume! 4. Alții, CULMEA!, n-ar fi părăsit țara. E vorba de un alt coleg, de fapt, pardon, scuze, cel mai deștept, frumos și… evreu coleg, care a încropit un scenariu, în care el ar fi devenit patronul acestui ziar și ar fi plătit, în final, multe polițe. 5. Aici vă ofeream posibilitatea să completați dvs., dacă n-am fi fost - a câta oară? - prostiți pe față! Dar, cum despre marii câștigători ai unor poturi am auzit că au dat de belele dacă nu și-au pierdut repede urma, mai bine sănătos și liniștit în sărăcia mea! C-așa-i românul!