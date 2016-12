Veşti bune, de pe toate fronturile

Vești bune, de pe toate fronturile

Primăria Constanța și consilierii locali municipali au decis, ieri, ca toți banii care urmau să fie folosiți pentru concursul de bărci, show-ul aviatic și dansatoarele latino-americane, în total câteva milioane de euro, să se îndrepte cu precădere către investițiile din oraș. Astfel, vor fi reabilitate trotuarele din toate cartierele, vor fi create parcări în cele mai aglomerate zone, va fi finanțat programul de reabilitare termică a blocurilor construite înainte de 1990, se vor face noi parcuri și se va porni o amplă campanie de strângere a câinilor comunitari de pe străzi. De asemenea, fiind an de criză economică, municipalitatea a hotărât să suspende taxele de protecție și alte biruri care împovărau agenții economici constănțeni. În aceeași idee de transparență și economisire la bugetul local, edilul s-a hotărât să anuleze și contactele cu Polaris și Pomaconst și să efectueze noi licitații în speranța că vor fi obținute prețuri mai mici pentru serviciile de salubrizare și întreținere a spațiilor verzi. Dar nu numai din plan local vin veștile bune pentru constănțeni. Guvernul a aprobat ieri o hotărâre prin care toate privilegiile de care se bucurau parlamentarii și înalții demnitari români au fost suspendate până ce România va înregistra din nou o creștere economică de peste 8%. Banii economisiți astfel vor fi folosiți pentru pregătirea profesională a copiilor instituționalizați. Totodată, Cabinetul Boc a primit felicitări din partea UE pentru programul național de relansare economică, fiind considerat cel mai eficient și coerent din spațiul comunitar. Pentru sprijinirea acestui program, văzut de întreaga Europă ca pe un experiment ce va pune capăt crizei foarte curând, Uniunea Europeană, împreună cu SUA, vor acorda țării noastre o finanțare nerambursabilă de peste 20 miliarde de euro. În acest sens, președintele Obama i-a trimis, ieri, omologului său român, Traian Băsescu, o scrisoare de felicitare și încurajare. Și cum toate lucrurile se leagă între ele, pe fondul optimismului creat pe plan internațional în legătură cu România, Banca Națională a anunțat ieri o apreciere puternică a leului, care a reușit, pentru prima oară în acest an, să coboare euro sub pragul de 3,9 lei și dolarul la un curs de schimb de doar 2,5 lei. Imediat după acest anunț, principalele bănci comerciale din țară au coborât aproape la jumătate dobânzile la creditele în lei și valută, situația devenind similară cu aceeași perioadă a anului 2007. Analiștii economici se așteaptă ca, datorită deblocării creditării, rata șomajului să scadă, până la finele anului, sub 1,5%, iar PIB-ul României să crească cu mai bine de 30 de procente. Dacă lucrurile vor sta așa, luna viitoare, profesorilor li se vor mări salariile cu 50%, iar ceilalți bugetari vor primi o mărire salarială de 35% și multe alte sporuri. Veștile bune vin și din plan fotbalistic. Comisia de disciplină a FIFA a analizat luni înregistrarea video a meciului România-Serbia, disputat sâmbătă la Constanța. Oficialii Federației Internaționale au constatat că jucătorii echipei sârbe nu au evoluat cu echipamentul de joc înscris în foaia oficială a meciului, motiv pentru care s-a decis ca partida să fie pierdută de Serbia la masa verde, cele trei puncte revenind României. Piți și-a păstrat postul de antrenor, iar naționala reintră în cărți pentru Campionatul Mondial din 2010. Apropo, azi e 1 aprilie.