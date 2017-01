Veniţi de vedeţi…

Veniți de vedeți…

Unde-s doi, puterea crește… La asta cred că s-a gândit și Cristina Dumitrache, fata lu’ tata, atunci când le-a promis elevilor de la o unitate de învățământ din Cernavodă, o instalație de sonorizare performantă pentru sala de spectacole a școlii. Cu siguranță, Cristina și-a permis o astfel de promisiune cu gândul că ea face parte din echipa care taie și spânzură, cum se spune pe românește, în fruntea județului, o echipă care se dedă frecvent la practici populiste, venind cu inițiative care să atragă mai degrabă votul decât să rezolve problemele comunității în ordinea importanței lor. Juna pesedistă a făcut promisiunea de la Cernavodă din postura de candidat la fotoliul de deputat, dar prin prisma statutului de consilier județean și dispunând de pârghiile financiare și persuasive aferente. Mai exact, aspiranta la fotoliul de deputat, care umblă de zor prin județ derulând o amplă pre-campanie pentru alegerile din 30 noiembrie, nu se dă înapoi de la a face promisiuni electorale pe banii consiliului județean. Dar având în vedere că tânăra a intrat în urmă cu aproximativ un an într-o „familie” guvernată de principii gen „ceea ce nu este interzis este permis” sau „minoritatea se supune fără să crâcnească majorității” chiar și într-o societate democratică (?!), ea nici nu poate fi condamnată prea mult. Cristina Dumitrache nu a cunoscut altă realitate până acum, decât cea promovată de Constantinescu & Co, și care, în opinia mea, stă sub un mare semn de întrebare atât din punct de vedere politic cât și moral. Este o politică ce nu are nimic de-a face cu o democrație la care am tot visat cu toții, ci mai degrabă, așa cum am menționat la început, se face remarcată prin accente dictatoriale. Și spun asta din perspectiva constănțeanului care, de voie, de nevoie, trebuie să ia parte la cele mai multe dintre ședințele de consiliu județean. Ies de fiecare dată din sala de ședință scârbită de comportamentul samavolnic al mai marelui de la prezidiu și al supușilor lui umili care nu au curajul nici să ridice privirea în fața celui care se bate cu pumnul în piept că l-a ales poporul… Cât despre opoziție, la ultima ședință a fost amenințată că va fi dată afară din sală… Este o imagine dezolantă și o lume exclusivistă în care cei ce nu sunt cu ei sunt împotriva lor, iar băgatul pumnului în gură este la mare preț… O lume pe care, poate că ar fi bine să o cunoască mulți dintre dumneavoastră, cei care ați dat votul doar pe vorbe frumoase spuse în campania electorală. Iar odată ce veți participa doar la o astfel de întrunire (N.B. ședințele de consiliu județean sunt publice!) veți înțelege și de ce Cristina Dumitrache își permite să facă promisiuni asemenea celei de la Cernavodă, și veți descoperi și o altă față a celor pe care i-ați ales, fie că sunt ei la putere sau în opoziție.