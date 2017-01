Unii la vot, alţii la câştig

Unii la vot, alții la câștig

Pensionarii lui Mazăre își continuă joaca în chioșcurile construite special pentru ei, savurându-și victoria în alegeri, dar și micile satisfacții de zi cu zi, ca aceea de a refuza nepensionarilor accesul la un pahar de apă sau o gură de cafea caldă de la automatul lor. În plus, au noul mall în care se plimbă zilnic, adulmecând etichetele cu prețuri astronomice și căutând zadarnic clubul lor, grădinile suspendate promise, căutând, de fapt, locul în care să-și lipească plăcuța pe care să scrie că mall-ul este al lor, deoarece Mazăre este al lor, ei l-au votat și tot ce face primarul li se cuvine. Vreau să fie clar că fac distincția între „pensionarii lui Mazăre” și „alți bătrâni”. De la „alți bătrâni” am primit chiar felicitări pentru poziția adoptată de Cuget Liber în campania electorală. Cu „alți bătrâni” poți purta o conversație serioasă, pe argumente. „Pensionarii lui Mazăre” sunt dintre cei care sună la redacție, se prezintă cu nume fictive și te înjură de mamă când te prind la telefon, dornic de a le asculta opiniile. Căci ei nu au opinii sau argumente, au obsesii bolnave legate de primărașul lor iubit. Post electoral, pensionarii lui Mazăre se bucură pentru că au dovedit că sunt puternici și disciplinați. Pentru că s-au răzvrătit – unii pe tăcute – împotriva copiilor și nepoților care nu-i mai înțeleg și uneori îi ceartă. Pentru că e liniște și continuitate. Pentru că „au câștigat”. Dar vor vedea curând cât au pierdut urmașii lor. Este rândul lui Nicușor Constantinescu să arate public cât au de câștigat cetățenii județului dacă vor vota candidații PSD la primării, în al doilea tur de scrutin. Mangalioți, năvodăreni, cernavodeni și alții vor câștiga o privire binevoitoare de la președintele Consiliului Județean, cel care va tăia cu un cuțit inteligent, programat conform preceptelor „social-democrate”, pâinea pentru care am cotizat cu toții la stat. Vor câștiga și ei, poate, cluburi ale pensionarilor frustrați. Vor câștiga, însă, și dreptul de a privi resemnați, în liniște, către apropiații clanului Mazăre, care se vor situa, printr-o încrengătură de firme și un mecanism bine pus la punct de licitații cu aparență de legalitate, la capătul abundent al conductei prin care curg fondurile bugetare. Nu zic, or fi furat cu toții și până acum, dar ce va urma după instaurarea completă a stăpânirii PSD, oricum se va numi, va fi ceva organizat perfect, în ciuda DNA-ului sau oricăror instituții de control ale statului. Ceea ce este un câștig? Sau o pierdere?... Veți hotărî dumneavoastră, aveți ștampila...