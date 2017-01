Unchiul este tatăl meu

Atunci când toată România dezbătea cu foc problema copilei care a rămas însărcinată la 11 ani în urma unui viol, am spus că problemele nu se rezolvă dacă modificăm legislația. Practic, problemele sunt acolo, în mediul rural, unde mulți oameni trăiesc la limita civilizației, în neștiință, unde primarul, medicul, învățătorul și preotul nu-și mai îndeplinesc demult menirea. Nu a trecut mult și realitatea mi-a dovedit că am avut dreptate. Incestul din Urluia pleacă tot de la lipsa de educație, de la boli psihice netratate la timp, de la autorități care trec pe lângă nenorocirile unor oameni fără să ia nicio măsură. Oare câți copii trebuia să se nască din incest până când autoritățile să se trezească? Familia celor doi frați Alexandra și Stănel Macioc s-a pripășit în satul Urluia în urmă cu vreo trei decenii. De atunci ei trăiesc într-un bordei. Primarul din Adamclisi, Emilian Burcea, ne-a spus că tatăl mamei a făcut o crimă oribilă cu mulți ani în urmă. Și-a ispășit din pedeapsă, după care a fost pus în libertate. Toți au probleme psihice. Cei doi frați acuzați acum de incest s-au născut probabil cu probleme psihice. Boala s-a agravat odată cu trecerea timpului. Alexandra și Stănel sunt oameni maturi și au făcut ceea ce era de așteptat. S-au comportat ca doi bolnavi psihic: au întreținut relații sexuale. De ce să-i acuzăm acum de lipsă de moralitate creștină când ei, practic, nu sunt răspunzători de faptele lor? Polițiștii, care știau sigur de incest, așa cum știa și tot satul, îi vor cerceta pe cei doi pentru infracțiune. Dar a anunțat cineva medicul psihiatru? Nimeni nu se poate scuza că nu a știut de problema acestei familii atâta timp cât primeau ajutoare de la primărie de aproximativ 800.000 de lei pentru că au handicap. Nimeni nu poate spune în prezent dacă toate cele trei fete ale femeii bolnave psihic sunt concepute cu fratele său. Mezina, de cinci ani, se pare că nu-l are ca tată pe fratele mamei sale. Cel puțin Alexandra Macioc a recunoscut că doar ultimul copil, născut de curând, a fost făcut cu fratele său. Primii doi copii au fost declarați prin Constanța, cu tată necunoscut. Femeii i s-a tras de la ultima naștere, în ambulanță, unde a recunoscut faptul că fratele său este tatăl copilului. Primarul din Adamclisi spune că probabil femeia a vrut să scape de copii și de aceea a recunoscut incestul. Peste câțiva ani, drama acestei familii va rămâne doar în statistici. Zeci de astfel de cazuri stau ascunse în bordeie, în stare de latență și vor ajunge la public doar din întâmplare. Primele vinovate sunt autoritățile care nu intervin. Copiii vor crește mari și vor da naștere, la rândul lor, unor copii care se vor confrunta cu aceleași probleme psihice. Sigur nimeni nu va fi tras la răspundere. Vina morală nu se pedepsește.