Un sandviş cu nicuşor

Un sandviș cu nicușor

După ce a condus o campanie agresivă, negativă și foarte costisitoare (de unde, oare, atâția bani pentru tot afișajul?), în tot județul, împotriva lui Traian Băsescu, după ce a transformat Ziua Națională a României în miting electoral PSD-PNL, Nicușor Constantinescu are tupeul să acuze frauda comisă de PD-L Constanța. Vehement cum îl știm, el vorbește despre mii de dovezi, despre sute de cazuri, aducând în discuție, incredibil, până și autocarele de la Năvodari, al căror organizator poate fi lesne dedus, de vreme ce știm că Nicu Matei de la PSD e cel care taie și spânzură în parohie. În condițiile în care toată lumea s-a plâns de numeroasele pomeni oferite de PSD, majoritatea fiind sub formă de mese la restaurant, în condițiile în care afișele PD-L au fost rase de pe vaste suprafețe din județ, în condițiile în care până și mașina de campanie le-a fost „atacată” și mânjită cu vopsea roșie, în condițiile în care pesediștii au dus copiii la patinoar pentru a le sensibiliza părinții, în condițiile în care au încercat să-și asume ajutoarele de la Uniunea Europeană și lucrări de reabilitare a drumurilor pe care Guvernul le realizează în județ, să acuzi frauda electorală PD-L în fieful PSD este de un ridicol desăvârșit. La fraudă electorală încadrează Nicușor Constantinescu și reclamațiile PD-L-ului, acțiunile anti-fraudă ale prefectului sau promisiunile de campanie ale adversarilor politici, de fapt, orice le-a stat lui și lui Mircea Geoană împotrivă. A acuzat directorii și chiar patronii că și-au amenințat angajații cu șomajul dacă nu votează cu Traian Băsescu. Mă întreb ce patron ar fi putut să comită o asemenea tâmpenie, câtă vreme angajatul beneficiază nestingherit de secretul votului și, amenințat pentru a vota cu unul, evident că ar fi pus ștampila pe celălalt. Probabil că pedeliștii ar fi avut o singură șansă ca să preîntâmpine aceste acuze: să stea cuminți în casă și să lase PSD să se desfășoare nestingherit pentru a și-l vedea ales pe Geoană. Nu știu cum să calific comportamentul acestui vătaf al județului Constanța, care și-a văzut spulberate șansele de a beneficia de acoperirea și protecția unui președinte - marionetă; dacă aș avea imunitatea lui Berceanu, i-aș transmite exact ce i-a spus el lui Geoană. Dar, cum nu e cazul să forțez un proces, o să mă abțin de la calificative chiar de-ar fi să dau în bulimie de frustrare. Așa că o să-mi comand ce am auzit că și-a comandat odată un reporter de la Telegraf, poate funcționează și la mine ca să-mi taie greața. Rețeta trebuie să fie bună, reporterul respectiv fiind zilnic expus la probleme mult mai grave decât a mea: deci, un sandviș cu nicușor!